L’accordo con la Juve è saltato: dietrofront choc del giocatore

L’accordo con la Juventus è saltato: il giocatore fa dietrofront e quindi i bianconeri restano con nulla in mano. La situazione è clamorosa

Impegnata proprio in questi giorni dall’altra parte del Mondo al Mondiale per Club, la Juventus pensa ovviamente anche al mercato, con diversi uomini che potrebbero salutare.

E altri ovviamente che potrebbero essere messi nel mirino dalla dirigenza bianconera: uno è Carlos Augusto, così come vi abbiamo spiegato oggi, che sarebbe preso in considerazione qualora Cambiaso, cercato da Milan e Manchester City, dovesse partire. Non è facile, però, né convincere il giocatore e nemmeno l’Inter, che non sembra per nulla intenzionata a lasciarlo partire. E poi servono anche i soldi per fare degli innesti, anche perché la scorsa estate è stata una di spese pazze e di risultati ne sono arrivati pochi. E per quanto riguarda le possibili uscite, c’è da dire che una sembrava dovesse andare in porto nello spazio di pochissimi giorni, ma così non pare sarà.

Weah rifiuta il Nottingham: Juventus spiazzata

Sembrava in dirittura d’arrivo, o quasi, la doppia partenza di Weah e di Mbangula, destinazione Premier League e precisamente al Nottingham. Ma stando alle informazioni che in queste ore sono state riportate da tuttojuve.com, l’esterno americano non sarebbe convinto della destinazione. Non del campionato, parliamoci chiari, tutti alla fine (purtroppo) vorrebbero giocare in Premier League, ma proprio della squadra che avrebbe messo quasi 15milioni di euro sul piatto per il suo cartellino.

Sul sito citato prima si legge che Weah vorrebbe giocarsi le sue opportunità il prossimo anno dentro la formazione di Igor Tudor, quindi avrebbe declinato l’offerta arrivatagli. Certo, il discorso sarebbe stato diverso, o almeno così crediamo, se i soldi fossero pervenuti da un club più importante rispetto a quello diretto dalla CEO ex Roma Lina Souloukou e da Espirito Santo, che ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2028. In ogni caso, al momento, l’operazione in uscita è bloccata.