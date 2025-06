“Squalifiche e penalizzazioni”: bufera Juventus, non hanno altra scelta

La doppia mossa di Comolli semina il caos: la ‘Vecchia Signora’ è ad un bivio letteralmente decisivo. Non si può tornare indietro, le ultime

Partito in sordina a causa delle vicende legate al tema panchina e a quelle inerenti il restyling dirigenziale, il mercato della Juventus sta lentamente prendendo forma. Se in entrata il reparto sul quale Comolli ha puntato la luce dei riflettori è l’attacco, in ottica uscite sono soprattutto le corsie esterne a calamitare le più importanti indiscrezioni.

E così, mentre il nome di Jonathan David continua a calamitare consensi (dovrà comunque essere sciolto il nodo commissioni, tema tutt’altro che banale) e il profilo di Sancho stuzzica e non poco le fantasie bianconere, occhio all’evolvere dei discorsi con il Nottingham Forest per le possibili cessioni di Weah e Mbangula. Non incedibili per il tecnico Tudor, l’esterno destro statunitense e il jolly belga sono prepotentemente finiti nel mirino del club inglese. Benché non sia stato ancora raggiunto un accordo di massima con i due calciatori, il Nottingham Forest continua infatti a dialogare in modo proficuo con la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, riecco il caso plusvalenze: “Penalizzazioni da tutte le parti”

A tal proposito, l’intesa tra i due club sarebbe sempre più vicina sulla base di una valutazione complessiva da circa 22-23 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa da tanti tifosi bianconeri che sui social stanno esternando un certo disappunto per la ‘leggerezza’ con la quale il club si priverebbe di due tasselli comunque importanti nella scorsa stagione.

Sull’argomento si è espresso anche lo speaker radiofonico Edoardo Mecca che, oltre a criticare questa doppia manovra in uscita, ha comunque allargato il discorso includendovi anche il tema plusvalenze e rintracciando un filo rosso tra i prezzi fatti dalla Juve per i suoi calciatori e lo spauracchio di incorrere nuovamente nel caos plusvalenze.

Di seguito il punto di vista di Mecca, affidato ad un post pubblicato sul suo profilo ‘X’: “Rispetto ad altri club la Juve non sa vendere. Cifre troppo basse per giocatori che potrebbero essere ceduti a prezzi più alti. È anche vero che se provano ad alzare il tiro poi si trovano penalizzazioni e squalifiche da tutte le parti”. Ad ogni modo, il tesoretto ricavato dalle papabili uscite garantirebbe alla Juventus maggiori margini di manovra in entrata: un doppio filo foriero di sviluppi importanti a stretto giro di posta.