Firma Svilar, nuovo assist dopo l’ufficialità: ecco l’ultima svolta

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro dell’estremo difensore della Roma non passano assolutamente inosservate: ecco cosa sta succedendo

Mettere il lucchetto alla porta per evitare clamorosi (e allo stato attuale) impensabili colpi di scena. Uno degli obiettivi prioritari della Roma a partire dal prossimo luglio – non è una novità – riguarda uno dei punti fermi della scorsa stagione che grazie alle sue prestazioni è riuscito prima a tenere a galla e poi a far volare la sua squadra. Ci stiamo riferendo chiaramente a Mile Svilar, legato ai capitolini da un contratto in scadenza fino al 2027.

Cominciata già da qualche mese, la lunga trattativa tra l’entourage del calciatore e l’area tecnica della Roma è vicina alla sua fumata bianca conclusiva. Le battute d’arresto e le schermaglie – assolutamente naturali in sede di contrattazione – sono ormai alle spalle. Le parti hanno infatti raggiunto un accordo di massima sulla base di un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione: ad essere limati dovranno essere soltanto i vari bonus presenti nel contratto che comunque potrebbe essere caratterizzato da una novità piuttosto rilevante in termini di durata.

Calciomercato Roma, rinnovo Svilar: l’offerta giallorossa che fa calare il sipario

Grazie al decreto proposto dal ministro Abodi e approvato in sede del Consiglio dei ministri il 20 giugno scorso, la durata dei contratti di lavoro subordinato è passato da 5 a 8 anni. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che la Roma vorrebbe sfruttare proprio in sede di negoziazione del rinnovo con il suo estremo difensore. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l’obiettivo dei giallorossi è infatti quello di proporre al suo estremo difensore un contratto da 5 anni con opzione per un altro triennio.

A tal proposito, per tenere vivi i colloqui – che comunque procedono verso una fumata bianca mai così vicina – Massara nella giornata di martedì ha avuto un contatto diretto proprio con il ragazzo. Una telefonata nella quale il neo ds della Roma, oltre a fare gli auguri a Svilar per la nascita del suo primogenito, ha voluto fornire rassicurazioni importanti al ragazzo. Il summit decisivo per mettere tutto nero su bianco è in programma a luglio: le parti sono sempre più vicine e – pur non avendo ancora sistemato tutti i dettagli – tutto lascia presagire che la distanza ormai irrisoria tra domanda ed offerta possa essere ricucita nei prossimi giorni.