Offerta choc e clausola aggirata: la Juventus serve il bis

Consapevole della necessità di rinforzare l’organico, i bianconeri vogliono far saltare il banco in tempi brevi: le ultime

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida con il Manchester City, le attenzioni della Juventus sono inevitabilmente rivolte al prossimo impegno ufficiale valido per la terza giornata del Mondiale per Club. Un risultato positivo darebbe infatti alla compagine di Tudor la matematica certezza del primo posto del suo girone, dettaglio tutt’altro che banale alla vigilia. Intanto, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo in più direzioni per sistemare l’organico.

Negli ultimi giorni il profilo più chiacchierato in entrata continua ad essere Jonathan David. Per l’attaccante canadese i dialoghi procedono spediti anche se fino a questo momento non è arrivata la fumata bianca tanto attesa. Per anticipare la concorrenza, i bianconeri dovranno prima trovare la quadra in merito alle commissioni da corrispondere all’entourage dell’attaccante con annesso bonus alla firma. La sessione estiva di calciomercato, però, potrebbe regalare spiragli di manovra importanti anche per la difesa.

Uno degli obiettivi più concreti della campagna trasferimenti invernale – non è un mistero – era quello di Araujo. Forte dell’iniziale gradimento del difensore uruguaiano, Giuntoli aveva provato a smussare la posizione del Barcellona che, però, non solo è riuscito a convincere il ragazzo a restare in Catalogna, ma gli ha anche fatto firmare un contratto fino al 2031 con annessa clausola rescissoria da un miliardo di euro.

Scacco matto Juventus: la proposta riapre tutto

Complici anche alcune noie fisiche, il capitano del Barcellona non è però riuscito a dare il suo contributo con continuità nella seconda parte di stagione. Spesso relegato in panchina e quando chiamato in causa non sempre al top (prova ne sia la gara di ritorno contro l’Inter), Araujo ha fatto storcere il naso a quanti si auspicavano il definitivo salto di qualità da parte del difensore sudamericano, il cui futuro potrebbe ora essere rimesso in discussione.

A tal proposito, benché sia stato blindato a parole dall’area tecnica blaugrana nei giorni scorsi, il centrale sudamericano continuerebbe a rappresentare un obiettivo concreto proprio della Juventus. Dell’interessamento di ‘Madama’ nei confronti del calciatore si è infatti parlato nel corso del programma televisivo ‘La Posesión’. Secondo quanto riferito, sfruttando gli effetti delle rotazioni di Flick che hanno relegato Araujo dietro a Cubarsí e a Iñigo Martínez, i bianconeri vorrebbero riannodare i fili del discorso con il Barcellona mettendo sul piatto una proposta iniziale da 30 milioni di euro.

Offerta chiaramente interlocutoria e che eventualmente potrebbe essere ritoccata al rialzo: tanto è bastato, però, per accendere nuovamente i riflettori su Araujo. Che il nuovo assalto della Juventus – questa volta orchestrato da Comolli – possa produrre i suoi frutti a distanza di mesi dagli ultimi contatti? Ai posteri l’ardua sentenza.