Juve archiviata e accordo raggiunto: comunicazione lampo

Il mercato della Juventus è letteralmente stravolto dopo l’ultima presa di posizione: le strategie cambiano in corsa

Uno snodo cruciale per il mercato della Juventus sarà sicuramente rappresentato da quelle uscite già da tempo programmate dai bianconeri. Un tema tutt’altro che banale per la dirigenza bianconera che anche lo scorso anno si è trovato nella scomoda situazione di gestire degli esuberi dalle cui cessioni ha poi faticato ad ottenere quanto inizialmente auspicato.

A distanza di mesi, la situazione non sembra essere affatto cambiata. Benché sia la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic il tema più caldo in uscite – se non altro per l’impatto a bilancio dell’attaccante serbo che percepisce attualmente 12 milioni di euro annui – non mancano altre situazioni piuttosto bollenti. Nei giorni scorsi, ad esempio, l’area tecnica della Juventus aveva intavolato un doppio affare con il Nottingham Forest legato alle cessioni di Mbangula e Weah. Spediti in tribuna nella sfida contro il Manchester City, i due calciatori sembravano ad un passo dall’addio. In realtà i due club non avevano fatto i conti con le posizioni dei calciatori che non hanno aperto all’ipotesi di trasferirsi in Premier League.

Calciomercato Juventus, affare bloccato e nuovo rilancio: il cerchio si chiude così

Presa di posizione ribadita con forza soprattutto da Weah e dal suo entourage le cui prese di posizione hanno fatto scattare l’allarme. Dopo aver fatto registrare uno stop importante, il maxi affare è dunque definitivamente saltato privando la Juve di un possibile guadagno da 22-23 milioni di euro.

Dal canto suo, il Nottingham Forest non ha perso altro tempo. Secondo quanto evidenziato da El Chiringuito, il club inglese avrebbe infatti formulato una proposta da sei milioni di euro al Maiorca per l’acquisto a titolo definitivo di Maffeo. Esterno a tutto gamba in grado di giostrare in posizione di terzino destro, il classe ’97 è reduce da una stagione piuttosto positiva in termini di minutaggio e di continuità di rendimento.

Segnali recepiti immediatamente dal Nottingham Forest che, dopo i primi sondaggi esplorativi, ha fatto recapitare al Maiorca la prima offerta ufficiale nel tentativo di chiudere i giochi in tempi relativamente brevi. Naufragata l’ipotesi di chiudere l’operazione Weah, la compagine inglese non ha dunque perso altro tempo indirizzando le sue attenzioni su Maffeo. A tal proposito, le parti sono in contatto e la fumata bianca non è affatto lontana.