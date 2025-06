Tempesta Juve, non solo David: nuovo scippo UFFICIALE e Inter travolta

Calciomercato Juventus, nuovo scippo UFFICIALE e Inter travolta: che intrigo clamoroso con i nerazzurri. Arriva a Torino con David, ecco le cifre.

La fase rivoluzionaria che sta contraddistinguendo molteplici squadre di Serie A continua a generare attese e curiosità circa la prosecuzione del calciomercato, ufficialmente entrante in vigore a partire da martedì prossimo, 1 luglio. I grandi cambiamenti, come noto già durante lo svolgimento della scorsa stagione, sono in realtà iniziati prima, con i plurimi addii in panchina e con quel generico valzer di allenatori che grande impatto si accinge ad avere anche sulle imminenti scelte dirigenziali e societarie.

Ne è un esempio la stessa Roma, totalmente rifondata rispetto alla scorsa estate e con un organigramma e una costituzione endogena ben diversa rispetto a quella esotica di qualche tempo fa. A fare da garante e collante resta Claudio Ranieri, fautore dell’individuazione di Gasperini come suo degno successore e ora pronto a lavorare anche con il DS, ex Milan, Frederic Massara.

Trigoria, però, non è l’unico centro contraddistinto da tante novità in questa fase: lo ricordano bene anche casi più settentrionali, legati a Milan e Inter, ma anche ad una Juventus che, in questa fase di attenzione mediatica per il Mondiale per Club, non si è affatto esentata da discorsi di grande spessore legati al calciomercato stesso.

La prima grande notizia di questo mese di giugno ormai prossimo alla conclusione, in casa Juventus, ha interessato innanzitutto la permanenza di Igor Tudor, in bilico e in forte dubbio anche dopo la qualificazione in Champions League, alla luce della possibilità, intravista e poi tramontata, di arrivare ad Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, doppietta Sisal già annunciata: David e Ederson, cifre UFFICIALI

Il nuovo dirigente Comolli, subentrato dopo la pesante partenza di Giuntoli, dovrà ora cercare di accontentare le richieste e le visioni del tecnico ex Udinese ed Hellas Verona. La lista di nomi fin qui seguiti resta varia e restituisce la consapevolezza di voler e dover intervenire in tanti reparti.

Tra questi, come ricordano le voci su Lucumi, c’è certamente la difesa, senza dimenticare ovviamente di centrocampo e attacco. Per la regione offensiva, la priorità resta la ricerca di una valida e tempestiva soluzione alla delicata posizione di Dusan Vlahovic, il cui scenario inizia ad assumere contorni sempre più preoccupanti e simili a quello di Chiesa lo scorso anno.

Con discorsi apertissimi anche su altri nomi come il misterioso Douglas Luiz, dunque, ecco spiegato i concreti interessi della Vecchia Signora a nomi altisonanti anche in queste due zone di campo. Il più caldo resta quello di Jonathan David, cercato anche da Conte e pallino (nemmeno troppo vecchio) dell’Inter.

Il canadese, che si svincolerà dal Lille il primo luglio, è sempre più vicino ai bianconeri, con i quali avrebbe trovato un’intesa anche sull’ingaggio, declinando altresì le ricche avances arabe. La vicinanza della conclusione di questo scenario è testimoniata anche dalle quote Sisal, che valutano un approdo di David alla Juve 1.40 volte la posta in palio.

Una cifra al ribasso, così come quella relativa allo scenario Ederson dell’Atalanta, altro nome vagliato da Comolli e colleghi in questa fase, dopo i grandi livelli rasentati a Salerno e poi definitivamente raggiunti a Bergamo. Un arrivo a Torino è quotato a 2.25.