Calciomercato Roma, cessione improvvisa: svelate tutte le cifre

La richiesta fatta trapelare dai giallorossi e la risposta immediata che contribuisce ad avvicinare le parti: tutti gli ultimi sviluppi

Priorità alle cessioni. Sono ore palpitanti per l’area tecnica della Roma, chiamata a perfezionare diverse trattative in uscite. In maniera significativa, i contatti degli ultimi giorni stanno portando a sbocchi piuttosto significativi. In stand by le trattative riguardanti le possibili uscite di Angelino o Ndicka, hanno preso piede in maniera importante le cessioni di alcuni prospetti giallorossi.

All’indiscrezione riguardante il corteggiamento da parte del Sassuolo per Cherubini hanno fatto seguito le notizie inerenti i sondaggi effettuati dal Torino per Alessandro Romano e Federico Terlizzi. In particolare, in merito alla trattativa che vede il centrocampista elvetico protagonista, cominciano ad emergere le prime indiscrezioni. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, infatti, la richiesta fatta trapelare dai giallorossi si attesta sui 6-7 milioni di euro. I contatti con i granata proseguono in modo piuttosto spedito al punto che i granata stanno continuando a monitorare il da farsi, assolutamente interessati.

Calciomercato Roma, cessione destinazione Torino: ecco cosa manca per chiudere

Le prossime ore segneranno l’inevitabile svolta, in un senso o nell’altro. A tal proposito, ricordiamo come Romano si sia messo in proprio in questa stagione mettendo a referto 6 reti 3 assist ma più in generale dando una generale sensazione di pericolosità. Giocatore moderno in grado non solo di pulire il gioco ma anche di rifinirlo in maniera caparbia, il giovane centrocampista giallorosso ha calamitato l’interesse di diversi club in tempi non sospetti (Bologna su tutti). L’irruzione del Torino ha però scompaginato le carte in tavola, aprendo le porte a nuovi scenari.

I feedback avuti in queste ore autorizzano a credere che il forcing granata possa far saltare il banco. Una volta memorizzate le richieste della Roma, i granata tenteranno l’affondo decisivo per provare a mettere le mani su uno dei gioielli più luccicanti della Primavera giallorossa. Il tutto senza trascurare i passi in avanti compiuti dallo stesso club piemontese per Federico Terlizzi, centrale difensivo classe 2007 dal sicuro avvenire. Non trascurando i contatti avviati dal Sassuolo per Cherubini – piuttosto vicino a vestire la maglia della Juventus un anno e mezzo fa – la Roma sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force in uscita. Il conto alla rovescia è ormai iniziato ma i capitolini stanno rispondendo presente.