Doppio botto Roma, subito a Trigoria: assegno da 43 milioni

L’accelerata improvvisa regala importanti spazi di manovra per i giallorossi che ora vogliono chiudere

Uno sguardo rivolto in maniera inevitabile al discorso uscite ma un’occhiata indirizzata anche alla voce entrate: sono queste le due direzioni imboccate per forza di cose dal mercato estivo della Roma. Lo sa bene Gasperini che, consapevole delle necessità del club nel breve periodo, aspetta i rinforzi promessi per cominciare ad amalgamare la squadra a sua immagine e somiglianza.

Quella che attende i giallorossi è di fatto un’estate che si prospetta densa di importanti cambiamenti strutturali. I diktat dell’ex tecnico dell’Atalanta con le annesse esigenze in termini di acquisti stanno infatti scandendo alla stregua di un metronomo le mosse dei capitolini. In attesa di risvolti concreti in uscita nel breve periodo – il 30 giugno è sempre più vicino e si cercherà di capitalizzare nuove cessioni in tempi relativamente brevi – i riflettori sono puntati anche sul discorso entrate.

E non potrebbe essere altrimenti visto che Gasperini, alla stregua di quanto successo negli ultimi anni, preferirebbe avere il ‘materiale’ su cui costruire l’organico del futuro per l’inizio del ritiro estivo in modo tale da avere tutto il tempo per inculcare i suoi precetti tattici. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, lo sprint impresso a due operazioni che conferiscono una dimensione ben precisa alla rivoluzione giallorossa.

Calciomercato Roma, Massara cala il doppio jolly: sprint immediato

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a partire dalla prossima settimana ogni giorno potrebbe essere quello giusto per trovare l’incastro vincente per De Cuyper e O’Riley, balzati ormai da tempo in cima alla lista delle priorità dell’area tecnica della Roma.

Aspettando novità sul fronte Angelino, il terzino destro del Bruges e il suo entourage hanno aperto con forza all’ipotesi Roma. Lo stesso club belga con il passare delle settimane ha ammorbidito la sua posizione: nonostante la folta concorrenza per il classe 2000, i giallorossi potrebbero riuscire a spuntarla con una proposta da 20 milioni di euro. Dal canto suo il Bruges è intenzionato ad accontentare il ragazzo e a non frenarne la crescita: l’opzione Milan resta ancora in piedi ma la Roma è in vantaggio e spera di chiudere in tempi brevi.

Un discorso per certi aspetti analogo lo si può fare per Matt O’Riley. Già seguito da Gasperini nella scorsa stagione – i rilanci dell’Atalanta non sortirono però gli effetti sperati – il jolly di proprietà del Brighton non è mai stato così vicino alla Roma. Nonostante i sondaggi di diversi club in Europa (da menzionare la manovra di disturbo del Napoli), Massara vuole capitalizzare il gap acquisito sulla concorrenza per chiudere il cerchio. L’esborso previsto per la doppia operazione si staglia sui 43 milioni di euro.