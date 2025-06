La Juve lo strappa alla Roma: blitz in città e nuova svolta

Il colpo di coda dei bianconeri spaventa i giallorossi e obbliga Massara a rivedere le sue strategie: così il cerchio è pronto a chiudersi

Impegnata a sfoltire l’organico per intavolare un discreto tesoretto da mettere a bilancio possibilmente entro il 30 giugno, la Roma non smette di monitorare anche il mercato in entrata. La vera e propria campagna acquisti giallorossa comincerà del resto a partire dal mese di luglio con Massara che sta lavorando sotto traccia per non farsi trovare impreparato e tenere caldi quegli obiettivi da tempo cerchiati in rosso.

Il che proietta la Roma al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che coinvolge – tra gli altri – anche alcune big italiane. Tra queste, impossibile non menzionare la Juventus che, come i capitolini, grazie ad alcune cessioni vuole ritagliarsi interessanti spazi di manovra alla voce acquisti per ridisegnare un organico che sta continuando ad evidenziare non poche lacune strutturali. Tra i reparti cerchiati in rosso da Comolli, non è un mistero, ci sono da tempo quelle corsie esterne da tempo oggetto di valutazione dell’area tecnica bianconera. A tal proposito, emergono interessanti novità degne di novità che potrebbero rimescolare le carte in tavola.

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio: arriva allo stadio

Un obiettivo che Juventus e Roma condividono è ad esempio quello di Wesley. Protagonista al Mondiale per Club con la maglia del Flamengo con buone prestazioni (alternate però anche a qualche sbavatura), il brasiliano classe ‘2003 ha calamitato l’interesse di non pochi club. Dal canto suo, i Rubri Negro non hanno alcuna intenzione di svendere il loro gioiellino per il quale partono da una valutazione non inferiore ai 35 milioni di euro.

Memorizzate le richieste dei rossoneri, la Juventus è pronta a fare la sua mossa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Comolli è già arrivato a Miami e sarebbe atteso all’Hard Rock Stadium per assistere dalle tribune a Flamengo-Bayern e monitorare da vicino proprio Wesley.

Blitz interlocutorio o vero e proprio affondo decisivo? Ai posteri l’ardua sentenza, fermo restando che almeno per il momento le proposte concrete per il terzino destro brasiliano sono arrivate dalla Premier League e dallo Zenit con il club russo che si è visto rispedire al mittente un’offerta da 25 milioni di euro giudicata insufficiente dal Flamengo. Scenario in evoluzione.