Calciomercato Roma, affare fatto: arrivano le firme

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito alla definizione della trattativa alla quale è stata impressa l’accelerata decisiva proprio in queste ore

Corsa contro il tempo. Dopo aver dato priorità alla voce uscite per mettere a segno importanti plusvalenze grazie alle quali evitare possibili sanzioni UEFA, la Roma si appresta a chiudere quegli affari ormai da ore sulla cresta dell’onda. In maniera significativa non sono poche le piste che direttamente o indirettamente stanno vedendo i giallorossi ricoprire un ruolo tutt’altro che banale.

La trattativa più calda, non è un mistero, è quella che sta portando Tammy Abraham al Besiktas. Dopo aver aperto in maniera convinta alla destinazione turca, l’inglese ha accettato il quadriennale messo sul piatto dai bianconeri. Da capire però la formula con la quale sarà imbastita l’operazione. Se infatti ieri si pensava che i due club stessero ragionando sulla base di un’operazione a titolo definitivo da circa 20 milioni di euro, in giornata sono trapelate indiscrezioni divergenti dalla Turchia. In realtà il Besiktas e la Roma hanno trovato l’intesa definitiva sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fronte di una valutazione complessiva da 17 milioni di euro, come riferito da Sky Sport.

Calciomercato Roma, trattativa agli sgoccioli: manca solo l’ufficialità

Dettagli tutt’altro che trascurabili alla luce dei discorsi riguardanti il bilancio, sia chiaro, ma che comunque non andranno ad inficiare nella maniera più assoluta una trattativa ormai in procinto di essere ufficializzata. La corsa contro il tempo ingaggiata dalla Roma per annunciato il trasferimento del bomber inglese nelle prossime ore ha sortito infatti gli effetti sperati.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, in giornata sono stati fatti ulteriori passi in avanti nella direzione della fumata bianca definitiva. Mancano ormai soltanto i canonici annunci per scrivere la parola fine ad un’operazione letteralmente decollata in queste ore e che sta per assumere definitivamente i crismi dell’ufficialità. Il Besiktas e la Roma sono giunti infatti alle firme finali avendo di fatto chiuso la trattativa: la nuova esperienza dell’ex centravanti del Milan con la nuova maglia è pronta a cominciare.