Pioggia di gol e assist a centrocampo: il Milan lo lascia alla Roma

Calciomercato Roma, se fino ad oggi si parlerà quasi ed esclusivamente delle uscite, da domani si penserà ai nuovi innesti. Colpo da 20 milioni

Oggi è il giorno zero, praticamente, per la Roma. Massara deve piazzare delle uscite per stare dentro i paletti della Uefa e così come vi abbiamo raccontato prima sta cercando di cedere 9 giovanissimi che potrebbero aiutare, e non poco, la società a raggiungere il proprio obiettivo.

Poi sarà il tempo di mettere mano al taccuino per andare a prendere quei giocatori che Gasperini ritiene funzionali al proprio gioco. E secondo le informazioni che sono state riportate da Orazio Accomando di Sport Mediaset, un nome Massara ce lo ha segnato in grassetto – o per meglio dire con la penna rossa – sui suoi appunti. Un profilo da 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, piace Taylor

Il cognome non evoca buoni ricordi e lo sappiamo tutti. Ma parliamo di un giocatore e non di quell’arbitro che ha macchiato pesantemente la finale di Europa League. Sì, avete capito che parliamo di un Taylor, in questo caso Kenneth, centrocampista dell’Ajax che nella stagione che ormai da più di un mese si è conclusa ha segnato 15 reti in tutte le manifestazioni. Accostato anche al Milan all’inizio di questo mese, è evidente che se i rossoneri prendono, come sembra, Ricci e Jashari, difficilmente spenderanno altri soldi per questo centrocampista.

Ventitré anni, nelle 33 presenze che ha collezionato in Eredivisie, persa alla penultima giornata – ha servito anche 6 assist. E se allarghiamo lo sguardo alle coppe sono 8 i servizi vincenti. Un giocatore che piace ai giallorossi e al quale i lancieri hanno dato già un prezzo: 20 milioni, come detto prima, ma si sa all’inizio tutti sparano alti e poi si cerca di trattare. Quindi la Roma attenziona con molto interesse questo giovane, un elemento che sicuramente ha il sì da parte di Gasperini. Massara e il nuovo tecnico infatti stanno lavorando insieme per cercare di mettere a puntino una rosa subito pronta, per una qualificazione alla prossima Champions League ma anche per cercare un assalto