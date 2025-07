Brasile croce e delizia: contropiede Inter e Roma fregata

Calciomercato Roma, per l’esterno offensivo i piani si complicano. Contatti avviati dall’Inter pronta allo scippo. La situazione

La Roma un attaccante lo deve prendere. E per quanto riguarda il ruolo di prima punta il preferito in questo momento pare possa essere Mikautadze, che potrebbe arrivare con lo sconto. Ma in tutto il reparto offensivo ci potrebbero essere degli innesti, anche sulle corsie, ovviamente, con dei giocatori di gamba e tecnica che piacciono a Gasperini.

Giocatori che praticamente cercano tutti gli allenatori, c’è da dirlo. Elementi in grado di fare la differenza nell’uno contro uno e quindi creare quella superiorità numerica che serve per spaccare le partite. A Bergamo con il Gasp è stato Lookman a fare tutto questo. A Roma, il sogno, un nome che circola da diverso tempo dalle parti di Trigoria, arriva direttamente dall’Olanda.

Calciomercato Roma, affondo Inter per Paixao

Non sarà comunque facile riuscire a centrare l’obiettivo che porta il nome di Igor Paixao, 25 anni, esterno offensivo del Feyenoord che piace da parecchio alla Roma. Secondo le informazioni che infatti sono state riportate da soccernews.nl, sull’esterno brasiliano c’è il forte interesse dell’Inter. I nerazzurri, eliminati ieri sera dal Mondiale per Club, avrebbero già iniziato i colloqui con l’entourage del calciatore, facendo presente dell’interesse.

Adesso il passaggio sarà quello di presentarsi alla società olandese per capire la richiesta per il cartellino. E il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro. Se non di più. Ma per quella cifra si potrebbe anche chiudere. Paixao, in Italia, è stato accostato anche al Napoli – che poi ha preso Lang – e ha estimatori anche in Premier League. In poche parole è un profilo che piace a molti per tutte le caratteristiche delle quali vi abbiamo parlato prima. Un giocatore che fa la differenza dalla trequarti in avanti.