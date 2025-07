Calciomercato Roma, Abraham porta i soldi: 20 milioni per l’erede

Calciomercato Roma, la cessione di Abraham permette a Massara di avere un piccolo tesoretto da investire per l’erede. L’attaccante è già stato scelto

Il capitolo Abraham dentro la Roma si è chiuso nella serata di ieri. L’attaccante inglese passa al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto. Nemmeno rientrerà a Trigoria per l’inizio della preparazione: dopo anni bellissimi il suo rendimento è sceso e pure di parecchio e l’addio è stata la soluzione logica.

E adesso c’è da prendere l’erede, già individuato, almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, dalla Roma. Che farà un investimento importante su un giocatore che piace da parecchio tempo e che potrebbe firmare con lo sconto.

Calciomercato Roma, adesso Mikautadze

Il profilo è quello di Mikautadze, attaccante georgiano del Lione, che come sappiamo per via dei moltissimi debiti accumulati nel corso degli anni è stato retrocesso in Ligue 2. I francesi hanno presentato ricorso e non sappiamo se verranno riammessi nel massimo campionato inglese, ma anche se fosse in questo modo dovranno vendere per ripianare tutto.

Già l’anno scorso si è parlato di questo giocatore a Trigoria, ma il Lione chiedeva una cifra superiore ai 30 milioni di euro e quindi non se n’è potuto fare nulla. Adesso la valutazione non è, in generale, cambiata. Ma ne possono bastare dieci in meno per chiudere l’affare e dare respiro in questo modo anche alle casse dei francesi che cercheranno di riprendersi il posto che meritano. Che poi giocheranno anche l’Europa League, a dire il vero, quindi devono trovare per forza una quadra in Patria.

La cessione di Abraham, insomma, finanzia l’arrivo dell’erede e “Massara – si legge ancora sul giornale – potrebbe presto trovare l’accordo per battere la concorrenza“. In poche parole l’erede è già stato scelto e adesso bisogna affondare il colpo.