Massara chiude con l’ex: nuovo attaccante per la Roma

Calciomercato Roma, Massara ha chiuso con l’ex: ecco il nuovo attaccante per i giallorossi. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma continua a dover fare i conti con molteplici questioni, in vista di un calciomercato appena iniziato e che tanto dovrà dire circa l’operato di Massara durante questa sua prima estate da ritornato in giallorosso. Le sue scelte, ovviamente, andranno ascritte in quei discorsi ben noti di coerenza e comunità di vedute con Ranieri e Gasperini, oltre che nel pieno rispetto delle esigenze finanziare ed economiche del club.

Gli ultimi giorni di giugno, non casualmente, avevano generato una certa curiosità relativamente alle possibili decisioni in uscita da parte degli addetti ai lavori per soddisfare quel fondamentale discorso plusvalenze, che per ora non ha permesso, però, di assistere a tutte le preventivabili uscite di cui discusso nel recente passato.

Oltre ad Angelino, per ora, anche lo stesso Leandro Paredes è rimasto a Roma, nonostante i ben noti e chiari interessi del Boca Juniors e quel probabilmente condiviso anelito ad un ritorno in argentina da parte del numero 16 giallorosso.

Calciomercato Roma, trattativa in chiusura per il giovanissimo Antonio Arena

Come resocontatovi, la clausola di Paredes è ormai scaduta nella giornata di ieri, con consequenziale necessità del Boca Juniors nel trattare direttamente con la Roma qualora intendesse approfondire nuovamente i discorsi in tale direzione. Intanto, la giornata odierna è stata molto importante sul fronte Abraham, salutato ufficialmente dal Milan la scorsa settimana, in seguito alla decisione degli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi di non riscattarlo dopo l’anno alla corte di Fonseca e Conceicao.

Per l’ex Chelsea, alla fine, si è trovata la soluzione turca, che lo ha visto in mattinata volare dalle aquile nere del Besiktas per iniziare la nuova avventura. Intanto, più o meno nella stessa parentesi temporale, la Roma si è distinta per un’operazione in entrata, sul fronte offensivo, molto importante in ottica futura. Ci riferiamo a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, che ha evidenziato come i giallorossi siano in chiusura per Antonio Arena del Pescara.

Trattasi di un classe 2009 talentuoso quanto intrigante, alla luce di un esordio appena sedicenne, condito da un goal che lo ha portato a divenire il più giovane a segnare tra i professionisti.