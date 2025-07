Scambio tra Roma e Milan: il bis è servito in un lampo

Trattativa a sorpresa tra rossoneri e giallorossi per chiudere un altro affare: svelati i nomi sul tavolo

Sciolto il nodo plusvalenze, per la Roma comincia il vero e proprio mercato in entrata. Del resto non sono poche le piste battute dai giallorossi a caccia di rinforzi importanti da consegnare a Gasperini in tempi relativamente brevi. Con O’Riley e Wesley che continuano ad essere ad essere obiettivi assolutamente credibili in orbita giallorossa, Massara sta continuando a setacciare il terreno per riuscire a trovare gli incastri giusti.

Sotto questo punto di vista, il filo diretto con il Milan potrebbe rappresentare un autentico turning point per il mercato dei giallorossi. In rotta di collisione con i meneghini per quanto concerne la trattativa De Cuyper, i due club potrebbero infatti ritornare a fare affari. A meno di un anno di distanza dalla trattativa che ha portato allo scambio di prestiti tra Saelemaekers, Roma e Milan starebbero infatti ragionando su un altro tipo di intreccio. Come evidenziato da Sky Sport, infatti, nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità di uno scambio tra secondi portieri: Gollini si trasferirebbe alla corte di Allegri con Sportiello che farebbe il percorso inverso legandosi ai giallorossi. Un’ipotesi – quest’ultima – tutt’altro che banale che potrebbe prendere definitivamente piede nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, scambio con il Milan: ecco cosa sta succedendo

Laddove dovesse essere perfezionata, la trattativa tra Roma e Milan si chiuderebbe con uno scambio alla pari. Del resto l’ipotesi di un addio di Gollini era stato ventilato già nelle scorse settimane quando sembrava poter prendere piede un eventuale assalto dall’Arabia Saudita. Alla fine non ci sono stati sviluppi in questo senso, con l’estremo difensore che si sta dunque guardando intorno alla ricerca di una possibile soluzione.

Da qui i sondaggi esplorativi effettuati dal Milan che con la Roma starebbe pensando di intavolare una trattativa inserendovi due estremi difensori che per svariati motivi hanno faticato a ritagliarsi spazio. Da capire quali saranno gli sviluppi di un affare che da poche ore ha cominciato a prendere forma, in maniera per certi aspetti inaspettata.

Nel frattempo, puntando sempre il focus sugli sviluppi tra i pali, la Roma è chiamata a perfezionare l’accordo di massima già raggiunto con Mile Svilar con il quale le trattative per il rinnovo procedono spedite verso la definitiva fumata bianca.