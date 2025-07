Calciomercato Roma, prezzo dimezzato: Massara piazza il primo colpo

Calciomercato Roma, primo innesto in chiusura per Massara: nello spazio di qualche giorno la trattativa potrebbe essere definita. Ecco il nome

Una firma imminente. I 100 milioni di prima che diventano 95. Un colpo nello spazio di qualche giorno, un innesto che Gasperini dovrebbe avere subito a disposizione già dai primi giorni di preparazione.

Finalmente in casa Roma è arrivato il momento di chiudere le prime operazioni di mercato, dopo aver cercato fino allo scorso 30 giugno di mettere a posto i conti. La Uefa si riunirà venerdì e si capirà se ci sarà una multa o meno, ma rimane comunque un fattore che a Trigoria conoscevano già. Quindi che non sposa nulla, o poco, rispetto a quelli che saranno i soldi da mettere a disposizione di Massara. E il primo colpo, come detto, potrebbe arrivare dalla Serie A. Trattativa avanzata e quindi in fase di chiusura, stando alle informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Roma, è Zortea il primo colpo

Il nome è quello di Nadir Zortea, esterno destro del Cagliari – all’occasione potrebbe anche giocare a sinistra – che sembra sul punto di firmare con i giallorossi. L’operazione, si legge, è nella fase calda e per 5 milioni di euro l’affare si potrebbe chiudere anche in breve tempo. Rimarrebbero, quindi, 95 milioni (al netto di quelle che potrebbero essere le uscite, ovviamente) per formare una squadra competitiva da regalare al tecnico per la prossima stagione.

Come spiegato prima nei prossimi giorni Gasperini dovrebbe essere a Trigoria per un vertice di mercato importante che indirizzerà tutte le scelte e questa operazione si potrebbe anche chiudere nello spazio di qualche ora, proprio sotto gli occhi del Gasp. Un primo innesto, un uomo che il tecnico conosce bene avendolo allenato (non tantissimo) all’Atalanta prima di girarlo in Sardegna. Ma di Zortea, che ha chiuso il campionato con 6 gol e due assist, ci si può fidare, essendo uno che conosce il campionato, essendo uno che sa già quello che l’allenatore vuole.