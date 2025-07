“Ha già firmato il contratto”: uragano Paredes e terremoto Dybala

Per la Roma di Gasperini sono arrivati delle importanti notizie sia su Paredes che su Dybala.

In casa Roma, una volta trascorso il 30 giugno, si attende la decisione della Uefa sulla possibile sanzione per non aver rispettato i paletti del fair play finanziario. Il club giallorosso, infatti, non sarebbe riuscito a realizzare le plusvalenze ai parametri imposti, ma comunque avrebbe allontanato il pericolo da una possibile esclusione dalle competizioni europee.

Il grande trasferimento che ha permesso ciò è stato sicuramente quello di Tammy Abraham al Besiktas. L’ex Chelsea e Milan, di fatto, si è trasferito al club turco per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Tuttavia, nonostante la cessione del centravanti inglese, in casa Roma si continua a parlare di cessioni.

Tra i nomi più chiacchierati bisogna sicuramente inserire quelli di Leandro Paredes e Paulo Dybala. Se il passaggio del primo al Boca Juniors sembra essere scritto nel destino di questa sessione estiva di calciomercato, di fatto, sul futuro della ‘Joya’ bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Calciomercato Roma, retroscena svelato su Paredes e Dybala: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal giornalista Claudio Civiello a ‘TyC Sports’, infatti, Leandro Paredes avrebbe detto queste parole a Paulo Dybala durante un allenamento condiviso nel centro sportivo della Federazione argentina: “Basta, devi venire anche (al Boca, ndr). Gli amici devono giocare insieme”.

Sul possibile passaggio, oltre a questo retroscena di Claudio Civiello, bisogna segnalare l’indiscrezione lanciata da un altro giornalista argentino, ovvero: Leandro Aguilera: “Paredes ha firmato per tre anni e mezzo con il Boca Juniors. Mentre Dybala, considerando anche l’insistenza di Paredes, me lo immagino al Boca anche dopo il Mondiale nel 2026″.

Questi retroscena sul futuro di Leandro Paredes e, soprattutto, di Paulo Dybala hanno subito fatto il giro dei vari media. Nelle prossime settimane, dunque, vedremo se ci saranno novità sul futuro della ‘Joya’.