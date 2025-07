In prestito alla Roma, colpaccio Friedkin: Juventus al tappeto

La mossa dei giallorossi che spiazza la ‘Vecchia Signora’ e obbliga i bianconeri a rivedere le loro strategie: la formula cambia tutto

Per mettere a disposizione di Gasperini un organico funzionale alle sue esigenze tecnico-tattiche, il mercato degli esterni rappresenta un autentico punto di non ritorno per i giallorossi. La volontà di Massara è infatti quella di operare un restyling oculato di quei settori del campo individuati come prioritari nel doppio fronte entrate/uscite.

Sotto questo punto di vista, interessanti aggiornamenti arrivano dal fronte Wesley. L’esterno brasiliano di proprietà del Flamengo – messosi in luce anche al Mondiale per Club – sta continuando a calamitare l’interesse di diversi club in giro per il Mondo. Tra questi, impossibile non menzionare Roma e Juventus, sulle tracce dell’esterno destro dei Rubri Negro ormai da tempi non sospetti. Dal canto loro i giallorossi, memorizzata la richiesta del Flamengo, che valuta il suo gioiello non meno di 30 milioni di euro, stanno monitorando il da farsi per capire i margini di manovra.

A tal proposito, un’importante indiscrezione è stata messa in evidenza da Sky Sport. Secondo quanto riferito, infatti, si potrebbero porre le premesse per un’operazione in sinergia tra Roma ed Everton per Wesley. Più nello specifico, il cartellino del terzino brasiliano verrebbe acquistato dai Toffees e poi in un secondo momento girato in prestito alla Roma. Un’idea – quest’ultima – configurata nelle ultime ore per sbrogliare la situazione di sostanziale stallo delineatasi dopo i primi segnali di apprezzamento mostrati dalla Roma e messi in risalto anche dal DS del Flamengo.

Calciomercato Roma, confermato l’interesse dell’Everton per Wesley

Confermato dalle indiscrezioni raccolte da asromalive.it, l’interessamento dell’Everton per Wesley non è affatto una mera ipotesi, ma qualcosa di molto più corposo concretizzatosi in una richiesta di informazioni. Segnali importanti che testimoniano la volontà della squadra inglese di vigilare sul classe ‘2003 per il quale, ricordiamolo, il Flamengo non intende comunque fare sconti.

Stando così le cose, la corsa al talentuoso esterno brasiliano si preannuncia più incerta che mai. Dal canto suo, la Juventus non è affatto esclusa dalla corsa a Wesley, monitorato da vicino dallo stesso Comolli. Tuttavia, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ – che nel frattempo non molla la pista che porta a Dodo della Fiorentina – sembrano essere rivolte soprattutto all’attacco. La Roma conta si sfruttare questa serie di fattori per provare a far saltare il banco.