Mourinho sulla strada della Roma: offerta lampo da 25 milioni

L’intreccio tra lo Special One e la sua ex squadra non può passare inosservato: così fanno saltare il banco, doppia comunicazione

Cominciato da poche ore, il mese di luglio dovrebbe regalare non poche novità alla Roma in sede di calciomercato. In attesa di definire quelle cessioni dalle quali riuscire ad ottenere un tesoretto importante con cui garantirsi buoni margini di manovra, l’area tecnica giallorossa non vuole farsi trovare impreparata e ha già individuato i reparti da porre sotto la lente di ingrandimento.

I discorsi riguardanti il reparto offensivo non sono affatto banali perché compendiano il maggior numero delle manovre entrate/uscite delle ultime settimane. Dopo aver ufficializzato la cessione di Abraham al Besiktas, infatti, la Roma sta definendo anche l’addio di Eldor Shomurodov, ormai ad un passo dal vestire la maglia del Başakşehir. Per quanto concerne i possibili innesti in entrata, invece, il mosaico costruito da Massara è pronto ad arricchirsi di nuove importanti tessere. Prova ne sia (anche) l’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia.

Calciomercato Roma, dalla Francia: Mourinho ci prova, la risposta di Massara

Stando a quanto riferito da l’Equipe, infatti, ci sarebbe anche la Roma tra i club interessati ad Evann Guessand. L’attaccante del Nizza, messosi in luce nella scorsa stagione con 12 reti e 7 assist in 33 partite di Ligue 1 (13 reti e 10 assist se si considerano tutte le gare ufficiali dei rossoneri) ha calamitato le attenzioni di diverse squadre, pronte a darsi battaglia per il suo acquisto.

Attaccante moderno, forte fisicamente, tecnico e dall’ottimo fiuto del gol, Guessand ha letteralmente stregato José Mourinho. Su input del tecnico portoghese, il Fenerbahçe ha messo sul piatto 25 milioni di euro per provare a convincere il Nizza. Offerta al momento ritenuta insufficiente dal club transalpino e che, almeno allo stato attuale della situazione, non sembra aver entusiasmato neanche il ragazzo. Il classe ‘2001 si è infatti preso del tempo per valutare il da farsi, non volendo forzare i tempi della decisione definitiva sul suo futuro.

Lo sa bene il Wolverhampton, che attende ancora una risposta da parte dell’attaccante ai segnali di apprezzamento che i ‘Lupi’ hanno mostrato nei suoi confronti in tempi non sospetti. In tutto questo, anche la Roma e il Brighton continuano a monitorare il da farsi, pronte ad intervenire qualora si materializzassero i presupposti giusti. Tuttavia, per adesso né i giallorossi né i Seagulls si sarebbero fatti avanti con proposte concrete: seguiranno aggiornamenti.