Clausola pagata e firma: è già arrivato a Roma

Calciomercato Roma, clausola pagata e firma in arrivo. Già nella Capitale per andare a chiudere la questione. Ecco cosa sta succedendo

Sembrava dovesse chiudersi prima questa operazione. Lo scorso 30 giugno, visto che esiste una clausola e visto che ormai sappiamo tutti come andrà a finire. E invece niente, i tempi si sono allungati e hanno anche chiuso la possibilità alla Roma di piazzare una plusvalenza.

Ma ormai i giochi sono fatti e la situazione è in costante aggiornamento. Le possibilità che possa rimanere alla corte di Gasperini sono pari allo zero, soprattutto dopo le ultime notizie arrivate questa mattina da Il Messaggero che ha messo in evidenza la volontà della Roma di partire con un nuovo ciclo. E adesso tutti i senatori rischiano. E rischi anche Leandro Paredes, l’argentino che ha festeggiato il compleanno con la torta del Boca Juniors e che proprio al Boca Juniors, quasi sicuramente, andrà a finire in questa sessione di mercato. Anche perché ci sono delle novità importanti.

Paredes al Boca: ci siamo

Dall’Argentina, e precisamente il giornalista Luis Fregossi, si parla di un viaggio dell’agente di Paredes a Roma per attivare la clausola rescissoria di 3,5 milioni di euro, a favore della squadra argentina, che esiste nel contratto del centrocampista e che lo potrebbe fare uscire da Trigoria in qualsiasi momento.

Quindi ormai ci siamo: se così fosse, Paredes non tornerà nemmeno in Italia nei prossimi giorni per sostenere visite mediche e iniziare la stagione con il club che avrà il proprio start il prossimo 13 luglio con il primo giorno di allenamenti dentro Trigoria. Un addio che si sta consumando in maniera lenta a differenza di quanto sembrava e di quanto si pensasse fino agli ultimi giorni della passata settimana.