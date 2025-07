20 milioni dalla Roma: nuovo regista in Serie A

Calciomercato Roma, 20 milioni per il nuovo regista dalla Serie A: prezzo fissato e risposta immediata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerosi i nomi sulla lista di Massara in vista della stagione che attende Gian Piero Gasperini alla guida della Roma. L’ambizioso quanto delicato progetto, ovviamente, non potrà prescindere dalla costruzione di una rosa che ben rispecchi le qualità e le caratteristiche dell’allenatore ex Atalanta, per il quale in quel di Trigoria si sta lavorando ai fini della creazione di una squisita coerenza tra le sue idee e quelle di società e dirigenza.

Le notizie degli ultimi giorni, come noto, hanno interessato soprattutto le uscite, ma ciò non sta cancellando assolutamente le attenzioni degli addetti ai lavori e degli stessi tifosi circa le possibili mosse di Massara e colleghi durante questo calciomercato appena cominciato.

Mentre i nomi più caldi sul fronte delle uscite restano Paredes e Shomurodov, con quest’ultimo ormai praticamente prossimo all’esperienza in Turchia, verosimilmente ben più ampia è la lista dei profili valutati per migliorare le caratteristiche e le qualità della squadra, con dinamiche che stanno in questa fase coinvolgendo soprattutto il reparto di centrocampo.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Frendrup: il Genoa ha già deciso

Il su citato Leandro Paredes, infatti, resta uno dei giocatori con maggiori probabilità di partenza, alla luce del non svanito interesse del Boca Juniors, anche in questa fase successiva alla scadenza della sua clausola rescissoria da 3.5 milioni di euro. La Roma, dal proprio canto, sta valutando in modo parallelo un insieme di elementi che possano apportare qualità e quantità al centrocampo di Gasperini.

Lo ricordano i recenti accostamenti a Frenk Kessié, ma anche a quello scenario degli scorsi giorni relativi ad un possibile scambio Ndicka-Konè, con il centrocampista del Marsiglia che ben rispecchia fisicità e qualità ricercate. Le ultime ore avevano fatto assistere anche al riemergere di un nome accostato in passato come quello di Kokcu. Le penne di Footmercato, nelle ultime ore, hanno però fatto emergere un altro scenario tutt’altro che snobbabile, questa volta riconducente ad un volto noto della nostra Serie A.

Ci riferiamo a Morten Frendrup, reduce da una stagione ad alto livello col Genoa, dove ha totalizzato 35 presenze in campionato, condite da due goal e cinque assist. Seguito anche dalla Fiorentina e dal Bologna, oltre che a vantare estimatori esteri come il Betis, Frendrup è uno dei pezzi pregiati della scuderia ligure, che ha già fissato a 20 milioni di euro il prezzo.