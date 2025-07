Nuovo bomber Roma, doppia comunicazione: era un pallino della Juve

Prosegue la caccia dei giallorossi al profilo al quale consegnare le redini dell’attacco: il colpo di coda non passa inosservato

Sistemata la questione plusvalenze, la Roma si sta ritagliando discreti spiragli di manovra con cui rimodulare un organico che su input di Gasperini dovrà essere chiaramente plasmato. Del resto non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Massara, a caccia di occasioni importanti con cui aumentare il ventaglio di alternative a disposizione del neo tecnico giallorosso.

In attesa di evoluzioni riguardanti le corsie esterne – settore del campo per rinforzare il quale Gasperini ha messo Wesley in cima alla lista dei desideri – la Roma non sta perdendo di vista le occasioni pronte a materializzarsi in attacco. Dopo aver definito la cessione di Shomurodov, i capitolini stanno provando ad accelerare i tempi per provare a far saltare su almeno uno dei tanti nomi finiti direttamente o indirettamente in orbita giallorossa. L’indizio social di Krstovic non è affatto passato inosservato così come le ultime recenti evoluzioni sul fronte Mikautadze, ma occhio alle novità.

Calciomercato Roma, intreccio con i nerazzurri: offerta improvvisa

Come riferito da Matteo Moretto con un video pubblicato sui suoi profili social, alla Roma e all’Atalanta sarebbe stato proposto un nome finito in tempi e in modi diversi nella lista di diversi club di Serie A. Ci stiamo riferendo ad Evan Ferguson che, reduce dall’esperienza in prestito al West Ham, potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura al Brighton.

Come anticipato, non è la prima che l’attaccante irlandese classe 2004 diventa un’ipotesi per le squadre italiane: nei mesi scorsi, prima di virare su altri obiettivi, anche la Juve ne ha valutato il suo acquisto soprattutto nella scorsa campagna invernale. Benché non si segnalino trattative concrete né lato Roma né sul fronte Atalanta, il fatto che il dossier di Ferguson sia finito sulle scrivanie dei due club è una testimonianza piuttosto emblematica della sua voglia di cambiare aria chiudendo la sua avventura in maglia Brighton, squadra alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2029.

Autore di 13 gol in 68 partite in Premier League, Ferguson potrebbe rappresentare un’opzione per le compagini di Serie A, almeno in linea teorica: staremo a vedere se seguiranno o meno aggiornamenti sull’argomento. Ad ogni modo, in un senso o nell’altro, la sensazione è che i prossimi giorni possano regalare sorprese invitanti nell’identikit del nuovo bomber al quale la Roma darà definitivamente la caccia.