Osimhen affonda la Juventus: il sì è già arrivato

In casa Juve, di fatto, bisogna segnalare delle brutte notizie che riguardano il sogno Osimhen.

Dopo aver perso il suo ottavo di finale della prima edizione del Mondiale per Club contro il Real Madrid, di fatto, in casa Juventus la luce dei riflettori si è ovviamente spostata tutta sul calciomercato. Anche perché la squadra di Igor Tudor ha bisogno di rinforzi importanti sia per fare una bella figura in Champions League che tornare a lottare per la vittoria finale del campionato.

Proprio per questi motivi, di fatto, la Juventus ha chiuso in queste ultime l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David. Tuttavia, oltre al centravanti canadese, la ‘Vecchia Signora’ sta cercando altri attaccanti, visto anche il probabile addio di Dusan Vlahovic.

Il grande sogno della Juventus per sostituire il centravanti serbo bisogna sicuramente inserire Victor Osimhen del Napoli. Ma, proprio in queste ultime ore, sul futuro nigeriano bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento sul suo futuro.

Calciomercato Juve, brutte notizie sul fronte Osimhen

Secondo quanto riportato dal media inglese ‘TBRFotball’, infatti, su Victor Osimhen potrebbe tornare forte il Liverpool di Slot. Una volta arrivati a luglio, di fatto, a breve può arrivare il forcing delle squadre inglesi sul bomber del terzo scudetto del Napoli.

Oltre al Liverpool, infatti, su Victor Osimhen bisogna segnalare gli interessi di altre big della Premier League: il Manchester United ed il Newcastle. I ‘Magpies’, soprattutto se dovessero vendere lo svedese Isak, potrebbero di diventare candidati seri per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti nigeriano.

Questo forcing del Liverpool, ovviamente, non è una buona notizia per i piani della Juventus. I ‘Reds’, ovviamente, hanno sicuramente un diverso potere economico rispetto a quello attuale della ‘Vecchia Signora’.