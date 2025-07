Bomber da 30 milioni, usato sicuro Gasperini: ha già firmato fino al 2029

Calciomercato Roma, bomber da 30 milioni per Gasperini che lo ha lanciato nel calcio che conta. Usato sicuro. Ha firmato fino al 2029

La Roma è alla ricerca di un attaccante. Forte, che possa dare a Gasperini molti gol in stagione. Non solo un vice Dovbyk, insomma, com’è praticamente stato nella passata stagione Shomurodov che infatti è in uscita. Ma un uomo che possa o giocare al fianco dell’ucraino oppure che lo possa sostituire, senza grossi scossoni per la squadra, nel momento in cui l’ex Girona ha un momento di debacle.

Si sta parlando molto in questi ultimi giorni di Mikautadze, attaccante del Lione che per una ventina di milioni di euro si potrebbe liberare. Ma anche Krstovic del Lecce ha detto sì alla Roma, rifiutando almeno per il momento quella che è stata un’offerta del Leeds. Vuole rimanere in Italia e vuole giocare in Europa il centravanti dei salentini, e la Roma lo stuzzica anche se in questo caso servono almeno 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Piccoli

E, secondo l’Unione Sarda, ne servirebbero almeno cinque in più per riuscire a prendere Piccoli. Sì, il giornale vicino al Cagliari scrive oggi che sia la Roma sia la Fiorentina – alle prese con una possibile partenza di Moise Kean – starebbero pensando a un attaccante che ha chiuso la sua annata con 11 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia.

Piccoli, il Cagliari, lo ha preso dall’Atalanta per 12 milioni di euro (con firma fino al 2029). Una cifra importante. Ma i sardi ne chiedono almeno il triplo in questo momento per il loro attaccante. Insomma, rimane una pista da seguire e non è la prima volta che questo nome viene fuori e viene accostato alla Roma. Ma in questo momento, o almeno questa è la sensazione, sono altri gli obiettivi del direttore sportivo Massara. Vediamo poi chi la spunterà, ma una cosa almeno è certa: Gasperini un attaccante ce lo avrà, magari anche il 13 luglio nel momento in cui la squadra si riunirà a Trigoria per iniziare la preparazione per la prossima stagione.