Colpaccio Juventus, formula galeotta: gli pagano la buonuscita

In casa bianconera sono ancora diversi i temi finiti sotto la lente di ingrandimento sia in entrata che in uscita. Gli ultimi risvolti

Archiviato un Mondiale per Club che ha lasciato a Tudor non pochi spunti, la Juventus sta provando a stringere i tempi per non farsi trovare impreparata anche in sede di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jonathan David, atterrato a Torino a fronte di un pagamento di oneri accessori pari a 12,5 milioni di euro, la ‘Vecchia Signora’ morde il freno e continua ad essere impegnata anche su altri fronti.

Di fatto il lavoro per Comolli e per tutta l’area tecnica della Juventus non manca così come le grane da risolvere. Una su tutte, quella riguardante il futuro di Dusan Vlahovic, al momento un rebus ancora tutto da sciogliere, ma non solo. Sulle corsie esterne il ‘balletto’ entrate-uscite continua infatti ad imperversare senza soluzione di continuità alimentando non poche indiscrezioni sulle possibili mosse bianconere. Un intreccio osmotico che ad esempio non può non toccare Francisco Conceiçao, per il quale i dialoghi con il Porto procedono sia pur non in modo spedito. Il futuro dell’esterno offensivo portoghese chiama infatti in causa anche quello di Jadon Sancho, da tempo nei radar della Juventus.

Calciomercato Juventus, opzione buonuscita: così cambia tutto

Per l’esterno offensivo inglese – come noto – trovare un accordo con i Red Devils non sarebbe affatto un problema. Per svariati motivi Sancho non è considerato parte integrante del progetto della squadra inglese e si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

Dopo non aver aperto in maniera convinta all’ipotesi Fenerbahçe, il classe 2000 è balzato in cima alla lista dei desideri della Juventus che già nella scorsa stagione ha provato a sondare il terreno salvo poi desistere una volta memorizzate le richieste dello United. A distanza di mesi, al centro dei discorsi è finito sicuramente il tema ingaggio a proposito del quale i bianconeri stanno provando a trovare la quadra definitiva con l’entourage del calciatore. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo al punto che una situazione potrebbe essere trovata facendo leva su un altro aspetto importante.

Intervenuto ai microfoni di Juventibus, Luca Momblano ha così commentato lo stato della trattativa Sancho-Juventus: “Al centro del discorso c’è l’aspetto che riguarda l’ingaggio. Chi può dare una mano alla Juve? ll Manchester United. La Juve annusa che il club inglese riconosca una buonuscita al giocatore che compensi la differenza in termini contrattuali. Lo United farebbe una cessione dalla quale ricaverebbe dei soldi ma nell’uscita c’è un incentivo all’esodo”.