Vlahovic saluta la Juve, niente Milan: la chiamata del grande ex

Le indiscrezioni riguardanti il futuro dell’attaccante serbo stanno prendendo le luci della ribalta: la svolta spariglia le carte

Tra i tanti casi spinosi che continuano a calamitare l’attenzione mediatica in casa Juventus, quello relativo al futuro di Dusan Vlahovic si sta prendendo sicuramente le luci della ribalta. E non potrebbe essere altrimenti visto che l’attaccante serbo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ in scadenza nel 2026, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro, ormai fuori dai piani bianconeri.

La cessione dell’ex attaccante della Fiorentina rappresenta però un vero e proprio nodo da sciogliere per Comolli tutt’altro che banale. Le proposte ricevute fino a questo momento non hanno convinto il numero 9 della Juventus, sondato in tempi e in modi diversi dal Fenerbahçe, ormai orientato su altri profili dopo il no del ragazzo. In un mosaico ancora tutto da comporre, i contatti indiretti avuti con il Milan non hanno portato a sbocchi concreto almeno finora.

Obbligata a cedere il giocatore per liberare spazio salariale, ‘Madama’ potrebbe ritrovarsi spalle al muro nel corso delle prossime settimane. Donde l’importanza del summit in programma tra le parti nel corso del quale Comolli farà il punto della situazione, mettendo sul tavolo di Ristic diverse soluzioni. Ma occhio alle nuove possibili novità all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, Conte fa saltare il banco: le ultime su Vlahovic

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha infatti fatto il punto della situazione sulle ultime voci riguardanti la situazione Vlahovic, svelando alcuni dettagli tutt’altro che banali che, se confermati, potrebbero letteralmente far saltare il banco. Ecco le sue parole:

“Quando Conte era fermo e guardava alla Juve e confidava: ‘Dusan è top player‘. Se Mario Gatta (in diretta con lui, ndr) dice che a Conte piace Vlahovic, ci porta un esempio di una situazione per dire che qualcuno potrebbe agire nella testa di Vlahovic. Il Milan è sornione, sanno che le condizioni tirando lungo possono cambiare molto. Non so se Conte la pensi esattamente come due anni fa ma ad esempio sappiamo che nelle verifiche fatte dagli attaccanti del Napoli, Manna ha chiamato Ristic”.

Momblano ha dunque rincarato la dose: “So che Manna ha fatto un check per Vlahovic forse per mettere il naso, forse per una manovra di disturbo…questa è una cosa nuova, fresca. La chiamata del Napoli a chi si occupa di Vlahovic c’è stata. Se per caso Conte vuole Vlahovic, il serbo sarebbe convinto in 10 minuti”.