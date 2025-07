Rifiuto rossonero e via libera Roma: hanno chiuso subito

Calciomercato Roma, il rifiuto è rossonero e c’è quasi un via libero definitivo per i giallorossi che ormai sentono in pugno il giocatore

Un altro indizio. Un altro segnale di quello che potrebbe essere il primo innesto della Roma. Che così come vi abbiamo riportato questa mattina ha intanto incassato l’ok da parte del giocatore. Adesso si dovrà trovare l’accordo con il club di appartenenza. Che qualche segnale, comunque, lo ha mandato nel corso di questi giorni.

Intanto è arrivato un rifiuto. E questa è una cosa positiva, ovviamente, una di quelle che fa pensare, almeno stando anche alle informazioni della Gazzetta dello Sport, di una chiusura nello spazio di pochissimo tempo. Si spera, anche perché è senza dubbio uno dei prescelti di Gasperini per la sua squadra. Parliamo ovviamente di Wesley, l’esterno del Flamengo, che la Roma segue da un poco di tempo e che vorrebbe portare presto a Trigoria, magari prima dell’inizio ufficiale della stagione previsto per il prossimo 23 luglio con il raduno.

Calciomercato Roma, Wesley rifiuta il Brighton

E secondo le informazioni che sono state riportate da transferfeed.com, un rifiuto è arrivato da parte della società brasiliana. Il Brighton pensava di prendere il giocatore ma ha detto di no ad un’offerta di 25 milioni di euro. In questo caso anche la differenza l’ha fatta sicuramente la volontà del giocatore di non premere per l’addio. Vuole la Roma.