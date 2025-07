Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: nuovo bomber con lo sconto

La presa di posizione e il messaggio ai giallorossi che non passa affatto inosservato: ha confermato tutto, le ultime

Lavori in corso. A ormai pochi giorni dall’inizio degli allenamenti che di fatto segneranno l’avvio della nuova stagione della Roma, i giallorossi sono impegnati a completare un organico che necessita di rinforzi immediati e impattanti. Resosi necessario l’interludio dedicato al tema cessioni (molto importante quella che ha riguardato Tammy Abraham, atterrato in Turchia), Massara sta ora valutando il da farsi con estrema attenzione.

Il riferimento all’ex attaccante del Chelsea permette del resto di allargare il nostro punto di osservazione inserendovi quelle manovre in entrata viste come prioritarie per lo scacchiere tattico giallorosso. A prescindere dai profili a cui si darà effettivamente la caccia, quello offensivo è del resto uno dei reparti che potrebbe essere maggiormente rivoluzionato da un’estate che si preannuncia assolutamente torrida sotto tanti punti di vista. Con Shomurodov e Abraham ceduti e Dovbyk ‘sotto esame’, il valzer delle punte è più concreto che mai. Tra i profili accostati con forza ai capitolini, non è un mistero, impossibile non menzionare Nicola Krstovic.

Calciomercato Roma, dirigente allo scoperto: l’annuncio sull’attaccante

L’indizio social pubblicato tramite social dal bomber dei salentini è stato un vero e proprio avviso ai naviganti. Parallelamente, incassata l’apertura convinta da parte del ragazzo, la Roma sta lavorando ai fianchi per provare a smussare la valutazione complessiva che ne fa il Lecce: i salentini, almeno per il momento, non sembrano disposti a scendere al di sotto del muro dei 25 milioni di euro.

Intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Pantaleo Corvino si è espresso in questi termini a proposito delle tante voci che stanno vedendo Krstovic protagonista. A tal proposito, il focus del direttore generare del Lecce è stato puntato in particolare sul prezzo dell’eventuale cessione del bomber:

“Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha siglato 12 reti e servito sei assist: come numeri è l’ottavo attaccante che gioca in Italia. Chi lo vuole, deve tener conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo perciò chiederemo meno del suo reale valore, però chi compra deve anche comprendere le esigenze del Lecce”. Si prospettano novità importanti a stretto giro di posta.