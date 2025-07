Goduria totale per Roma e Inter: non va in ritiro, addio in prestito

Il rapporto tra le parti è ormai giunto al suo inevitabile punto di non ritorno: volano gli stracci, giallorossi e nerazzurri sbloccati

Sfruttare quelle occasioni con le quali provare a fare il definitivo salto di qualità capitalizzando le indicazioni tecnico-tattiche di Gasperini. Il tutto, senza trascurare eventuali cessioni dalle quali ricavare un discreto tesoretto da investire. Sono queste le coordinate lungo le quali si sta muovendo Massara una volta risolto – con una multa di lieve entità – il nodo plusvalenze.

A tal proposito, i reparti più ‘caldi’ alla voce acquisti sono sicuramente l’attacco e le corsie esterne. Tuttavia, oltre a portare avanti i discorsi sia per Krstovic e Mikautadze che per Wesley, la Roma continua a vigilare anche su altri nomi in zone del campo che potrebbero andare incontro ad una rivoluzione sostanzialmente ragionata. E così, diverse tessere – se inserite in una prospettiva nel medio-lungo periodo – potrebbe regalare spiragli importanti degni di nota.

Un nome che, in questa prospettiva, potrebbe calamitare non poche attenzioni in sede di calciomercato è ad esempio quello di Orkun Kokçu. In rotta di collisione con il Benfica, il Nazionale turco si sta guardando intorno per capire se, ed eventualmente con quale formula, riuscire a ritagliarsi soluzioni di un certo tipo in uscita. Dal canto loro, diversi club italiani hanno cominciato a monitorare la situazione, assolutamente interessati se dovessero materializzarsi i presupposti giusti.

Oltre alla Roma, come noto, anche l’Inter ha cominciato a sondare il terreno. Ad ogni modo, ad aggiungere ulteriori tasselli a quello che può essere definito un vero e proprio intrigo è stata l’indiscrezione di Sports Digitale. Stando alla fonte turca, infatti, Kökçü avrebbe manifestato la sua volontà di non presentarsi in ritiro. Una scelta netta e perentoria, dettata dal desiderio – stando a quanto si legge – di cambiare aria una volta per tutte.

Stando così le cose, con lo spettro di una situazione divenuta ormai difficilmente gestibile, il Benfica potrebbe essere costretto non solo ad accettare un’offerta inferiore rispetto ai 40 milioni di euro chiesti fino a questo momento, ma anche ad intavolare una trattativa con la formula del prestito. Scenario – quest’ultimo – che se confermato potrebbe aprire soluzioni interessanti per Inter e Roma, benché la concorrenza non manchi. Diversi club stanno infatti studiando la situazione con il gradimento del ragazzo rivolto soprattutto al Besiktas. Lo scenario è comunque in evoluzione e sono attese novità a stretto giro di posta.