Intesa sulle cifre con la Roma: comunicazione in arrivo

I giallorossi sono pronti ad anticipare la concorrenza avendo trovato la chiave per sbloccare l’affare nei bonus. Ecco tutti i dettagli

Dopo l’importanza attribuita soprattutto alle uscite, è tempo di mordere il freno anche sui nuovi acquisti per la Roma. I giallorossi, su input di Gasperini, stanno continuando a lavorare per imprimere la svolta definitiva alle trattative più calde dell’estate giallorossa.

In un senso o nell’altro, i prossimi giorni risulteranno assolutamente decisivi. In attesa di rimodulare l’attacco – rimasto orfano di Shomurodov e per rimpolpare il quale si seguono diversi profili (Krstovic e Mikautadze su tutti), l’attenzione di Massara e dell’area tecnica della Roma è infatti rivolta alle corsie esterne. Settore del campo tutt’altro che banale dal momento che Gasperini tende a basare le fortune delle sue squadre – tra le tante variabili di gioco – proprio sugli inserimenti e sull’imprevedibilità dei ‘treni’ in corsia. A tal proposito, sono sicuramente degne di attenzioni le ultime indiscrezioni che trapelano dal Brasile inerenti il futuro di Wesley.

Calciomercato Roma, offerta da 30 milioni di euro: ecco cosa sta succedendo

L’esterno del Flamengo – protagonista al Mondiale per Club con la maglia dei Rubri Negro – è come noto uno dei nomi che intrigano maggiormente Gasperini. Ecco perché dopo i primi sondaggi esplorativi, la Roma è dunque uscita definitivamente allo scoperto. In questi giorni si vociferava che i capitolini avessero deciso di mettere sul piatto 25 milioni di euro comprensivi di bonus.

In realtà, la proposta dei capitolini – stando a Julio Miguel Neto – sarebbe più alta e, se confermata, si inserirebbe nella scia delle richieste fatte trapelare dal club brasiliano. Stando alla fonte in questione, la Roma avrebbe infatti offerto al Flamengo 25 milioni di euro più cinque di bonus proponendo al ragazzo un contratto quinquennale. Memorizzato il forcing del capitolini, i rossoneri si sarebbero presi del tempo per valutare il da farsi, consapevoli comunque della volontà dell’esterno di trasferirsi alla Roma.

Ad ogni modo, la decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni: dopo aver valutato l’impatto economico dell’operazione, l’area mercato del Flamengo scriverà o meno la parola fine ad una telenovela che va avanti ormai da settimane. Dal canto suo, Massara conta di aver mosso le pedine giuste: i 30 milioni di euro sul tavolo (bonus compresi) potrebbero rappresentare un vero e proprio turning point testimoniando anche la volontà della Roma di anticipare la concorrenza ed esaudire una richiesta esplicita di Gasperini.