Osimhen alla Roma: follia con tanto di cifre

Osimhen in giallorosso? Il verdetto semina letteralmente il caos, spuntano anche cifre importanti in quota. Tutti i dettagli

Da tempo sulla cresta dell’onda non solo per quanto fatto vedere all’interno del perimetro di gioco con gol e giocate importanti ma anche per le tante voci di mercato, Victor Osimhen non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Un passaggio cruciale assolutamente decisivo per il mercato di un Napoli che si sta comunque rinforzando con acquisti di qualità e di spessore, come lo stesso De Laurentiis aveva promesso ad Antonio Conte.

Benché negli ultimi giorni si siano intensificate le voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma tra il numero 9 degli Azzurri e il Napoli, al momento lo scenario più concreto porta sempre ad una separazione tra le parti. Logorato dall’evolversi delle trattative della scorsa estate, il rapporto non è mai stato realmente ricucito e l’anno ‘sabbatico’ vissuto dall’attaccante nigeriano in Turchia – dove comunque ha chiuso la stagione con 37 reti e 8 assist all’attivo – è valso soprattutto come soluzione-tampone.

Al momento, però, i club disposti a versare per intero la clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita al momento dell’ultimo rinnovo non hanno scaldato più di tanto le fantasie dell’ex Lille che, oltre a cullare il sogno di approdare in Premier League, continua a strizzare l’occhio alla Juve.

Calciomercato Roma, pazza idea Osimhen in quota: ecco tutte le cifre

Clausola la cui scadenza – non dimentichiamolo – è fissata per il 15 luglio e la cui validità non è estesa in Italia. Forte di questa posizione, il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti alla Juventus a maggior ragione se i bianconeri dovessero riservarsi un assalto tardivo ad Osimhen. Impegnata sul fronte Vlahovic, la ‘Vecchia Signora’ sembra avere al momento altre priorità pur continuando a monitorare lo stato della situazione.

Intanto, i betting analyst – da sempre molto attivi nell’individuare possibili clamorose tracce di mercato – si stanno letteralmente scatenando sul fronte Osimhen. E così, sorprende fino ad un certo punto che Sisal, ad esempio, banchi il possibile binomio Osimhen-Roma a quota 12. Cifra per certi aspetti bassa, ma che chiaramente non può spalancare le porte ai sogni della tifoseria giallorossa. Tra costo del cartellino e ingaggio, vedere l’ormai ex attaccante del Galatasaray atterrare all’ombra del Colosseo rasenta (per non dire supera) i limiti del fantamercato.

Vero è, però, che Massara è alla ricerca di profili di un certo spessore per rinforzare il reparto offensivo da consegnare a Gasperini. Mikautadze e Krstovic restano nomi caldi, caldissimi della rovente estate giallorossa. Osimhen, appunto, solo un affascinante (ma assolutamente poco concreto) discorso di quote.