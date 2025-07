Bufera Juve, la big ha scelto Yildiz: il sì arriva in un lampo

Protagonista dentro e fuori dal campo, il giovane attaccante turco continua ad accendere il mercato bianconero

Consapevole dei limiti emersi nella scorsa stagione, la Juventus ha approcciato la sessione estiva di calciomercato con due obiettivi prioritari. Intenzionata a sfoltire l’organico per liberare spazio salariale e dare la caccia ai calciatori cerchiati in rosso nei propri dossier da consegnare a Tudor in tempi relativamente brevi, l’area tecnica bianconera non vuole perdere altro tempo.

Del resto quella vista all’opera al Mondiale per Club è stata una squadra che, sia pur nelle tante difficoltà, ha comunque fatto vedere un discreto potenziale da valorizzare però con acquisti mirati. Ecco perché, dopo aver definito ufficialmente l’arrivo a parametro zero di Jonathan David, ai cui agenti sono stati comunque corrisposti 12,5 milioni di euro di oneri accessori, Elkann vuole alzare ancora l’asticella. Quello offensivo è infatti uno dei reparti maggiormente sotto la lente di ingrandimento di Comolli: a tal proposito, nei prossimi giorni è in programma un summit con l’entourage di Dusan Vlahovic utile a fare il punto della situazione e a capire se siano possibili eventuali punti di contatto per una soluzione in uscita in grado di accontentare tutte le parti in causa.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Yildiz: nuovo affondo improvviso

Del resto l’uscita del serbo è una condizione necessaria (ma non sufficiente) per mettere la ‘Vecchia Signora’ anche solo nelle condizioni di poter pensare ad un assalto a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è infatti il vero grande obiettivo dell’estate della Juventus che andrebbe a completare un attacco in cui è ora Yildiz la vera punta di diamante.

Come prevedibile, però, le scintillanti prestazioni fornite dal numero 10 della Juventus non sono affatto passate inosservate, avendo calamitato l’interesse di diversi top club in giro per l’Europa. Tra questi, occhio al Barcellona. Stando a quanto riferito da El Nacional, infatti, assolutamente ingolosito all’idea di mettere le mani sul talentuoso esterno offensivo turco, Flick avrebbe mosso i primi passi per convincere il Barcellona a sferrare un assalto per il calciatore della Juventus.

Allo stato attuale della situazione, però, sembra piuttosto difficile ipotizzare per Yildiz un futuro lontano da Torino, almeno nel breve periodo. Le parti sono infatti in contatto per trovare le quadra in merito ai discorsi riguardanti il rinnovo contrattuale con annesso adeguamento. Tuttavia, qualora il pressing dei blaugrana dovesse intensificarsi nei prossimi mesi, non sono esclusi nuovi clamorosi colpi di coda.