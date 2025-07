Vendetta Ghisolfi: blitz confermato e addio Roma

Il mercato e gli incontri che non ti aspetti di fare, almeno così a breve. Invece la Roma si ritrova subito di fronte il suo ex direttore sportivo francese.

La Roma ha fortemente voluto Gian Piero Gasperini come artefice del nascente progetto giallorosso. Il tecnico di Grugliasco porta con sé una dote straordinaria rappresentata dal quasi decennio magico vissuto con l’Atalanta.

Zingonia, quartier generale della società nerazzurra, è divenuta negli anni il laboratorio dove puntualmente si ripeteva il miracolo–Atalanta. Ora, per Gian Piero Gasperini, l’asticella si è alzata. Roma, e la Roma, attendono nuovi prodigi.

Il segreto del tecnico ex Atalanta è soltanto uno: il lavoro. Un lavoro che avrà inizio a partire dal prossimo 13 luglio, il giorno del raduno della prima Roma di Gian Piero Gasperini. Una nuova Roma che non ha ancora nuovi volti da presentare al suo nuovo tecnico.

Frederic Massara ha da tempo annotato le richieste del suo allenatore e più di qualche nome lo ha già annotato sulla sua personale agenda. Nomi che vanno, nomi che tornano in ottica Roma 2025-26.

La vendetta dell’ex si chiama Laurentié

Frederic Massara è subentrato da poche settimane a Florent Ghisolfi, oggi direttore sportivo del Sunderland. Un nuovo dirigente con nuove idee pur condividendo alcuni ‘gusti’ tecnici con il suo predecessore francese.

Come anticipato qualche tempo fa da AsRomaLive, la società giallorossa segue con attenzione Armand Laurienté, classe 1998, attaccante del Sassuolo ed indiscusso protagonista della promozione dei neroverdi in Serie A.

I suoi 19 gol, arricchiti da 6 assist, nella serie cadetta hanno acceso ‘diversi’ fari sull’attaccante francese. Come ci informa lequipe.fr dalla Premier League arrivano segnali di grande interesse da parte del Sunderland, guarda caso la nuova società di Florent Ghisolfi.

L’ex direttore sportivo della Roma aveva pensato proprio ad Armand Laurienté, visto come un nuovo Lookman, come profilo da regalare a Gian Piero Gasperini. Ora il Sunderland ed il Sassuolo hanno avviato la trattativa per portare in Premier League Armand Laurienté.

La Roma dovrà pertanto cercare altrove l’attaccante di movimento richiesto da Gasperini.