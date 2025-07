Incontro col Milan e addio Roma: 15 milioni

Calciomercato Roma, ore calde in casa giallorossa per regalare i rinforzi a Gasperini. Inserimento del Milan che vuole chiudere per 15 milioni

Il mercato è entrata in quella fase caldissima. Anche perché ormai le squadre di Serie A hanno ripreso ad allenarsi – ieri è toccato alla prima big, il Milan – e quindi gli allenatori possono vedere da vicino quelli che sono gli uomini a disposizione, e andare di conseguenza a chiedere ai propri dirigenti degli innesti di valore.

All’inizio della prossima settimana toccherà anche alla Roma iniziare a lavorare a Trigoria con Gasperini che dirigerà il primo allenamento. E di innesti, i giallorossi, ne vorrebbero almeno un paio prima di quella data. Sappiamo benissimo quali sono gli obiettivi di Massara. Non solo in attacco (oggi è spuntato il nome di Ibrahim Salah del Rennes), ma anche sulle corsie esterne. Il profilo che piace di più è quello di Wesley del Flamengo. Un giocatore che i giallorossi seguono da tempo. Ma un altro profilo, seguito dalla scorso anno, che praticamente Gasperini aveva in mano, è stato offerto in questo caso alla Roma.

Calciomercato Roma, il Milan vuole Pubill

Parliamo di Pubill, esterno dell’Almeria, che come sappiamo tutti è un pallino della Roma. O almeno, fino a pochi mesi fa lo era sicuramente. “Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti con il Milan che apprezza molto il giocatore – ha scritto sul proprio profilo X la direttrice di calciomercato.it Eleonora Trotta – che è stato offerto anche alla Roma. Costa circa 13-15 milioni di euro”.

La scorsa estate, Pubill, era stato vicinissimo all’Atalanta. Poi dopo le visite mediche l’affare saltò. Quindi Gasperini aveva già dato il suo ok all’operazione quando guidava la Dea e non ci sarebbero motivi adesso, ovviamente, per bloccarla. Un nome insomma da tenere in considerazione, nonostante in questo momento i rossoneri di Massimiliano Allegri sembrano essere leggermente in vantaggio, visti i nuovi contatti che ci saranno nelle prossime ore.