Chiudono l’affare stellare: Roma in ginocchio, cambia la formula

Effetto domino immediato e giallorossi al tappeto: la svolta è ormai dietro l’angolo e sorprende Massara

Tra i reparti attenzionati dall’area tecnica della Roma in queste caldissime ore di calciomercato, impossibile non menzionare l’attacco. Ufficializzata la partenza di Abraham al Besiktas, i giallorossi hanno definito nelle scorse ore anche la cessione di Eldor Shomurodov all’Istanbul Başakşehir. Anche in entrata, però, si registrano novità degne di nota che, se confermate, rischiano di complicare e non poco i piani di Massara.

Negli ultimi giorni la Roma ha infatti mosso passi concreti sia con l’entourage di Ferguson sia con il Brighton per il prestito dell’attaccante irlandese, nell’ultima stagione in prestito al West Ham. Benché la trattativa non fosse stata definita in tutti i suoi aspetti, tanti indizi lasciavano presagire che le prossime potessero configurarsi come le ore decisive per imprimere la svolta all’affare. L’accordo tra l’Atalanta e l’Al-Qadsiah per Retegui per una cifra che dovrebbe aggirarsi complessivamente sui 70 milioni di euro mette infatti gli orobici nelle condizioni di dover acquistare un nuovo bomber.

Calciomercato Roma, domino Retegui: ecco cosa cambia per i giallorossi

Ed ecco che tra i nomi degli orobici rispunta con convinzione anche quello di Ferguson, già accostato ai nerazzurri in tempi non sospetti. A differenza della Roma, però, forte dei soldi che incasserà dalla cessione di Retegui, l’Atalanta potrebbe anche decidere di intavolare la trattativa con il Brighton a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli altri profili per i quali gli orobici hanno mosso i primi passi sarebbero quelli di Lucca e Mikautadze: anche l’attaccante del Lione, così come Ferguson, piace e non poco alla Roma.

Staremo a vedere se, ed eventualmente lungo quali binari, i capitolini saranno chiamati a ritagliarsi nuovi spazi di manovra. Per rimanere sul tema, ricordiamo come i giallorossi non abbiano affatto mollato la presa per Krstovic, i cui indizi social lanciati negli ultimi giorni sembrano essere stati tutto tranne che laconici. Dal canto loro, i salentini – almeno nelle posizioni ufficiali fatte trapelare in questi giorni – non ha intenzione di fare sconti benché solo qualche settimana fa avesse di fatto accettato una proposta da 22 milioni di euro messa sul piatto dal Leeds. Come in ogni sessione estiva di calciomercato, il mercato degli attaccanti sta per entrare definitivamente nel vivo.