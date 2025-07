Ciao ciao Inter: prima offerta Roma e prezzo fissato per l’addio

Calciomercato Roma, i giallorossi affondano e mettono la freccia sull’Inter. Prima offerta recapitata che tocca quella richiesta. Scenario in continua evoluzione

Come vi abbiamo già raccontato questa mattina, la Roma vuole chiudere tre colpi prima dell’inizio del ritiro fissato lunedì 13 a Trigoria. Una tripletta per Gasperini, e nella notte ci sono stati contatti continui per quello che ormai sembra essere il primo obiettivo di Massara.

A centrocampo il nome che stuzzica e anche molto è quello di Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, per il quale i giallorossi hanno affondato il colpo almeno stando alle informazioni che pochi minuti fa sono arrivate da Esporte Na Band. La prima offerta ufficiale è sul piatto e, praticamente, tocca la somma che il club brasiliano aveva in mente di chiedere per il giocatore.

Calciomercato Roma, affondo per Rios

Trenta milioni di euro, il minimo richiesto per avviare la trattativa si legge sul portale citato in precedenza. Evidente che Massara voglia chiudere presto l’operazione, in questa settimana, così da conoscere da vicino il calciatore visto nella sua potenza e nelle sue abilità al Mondiale per Club. E probabilmente sono state anche le prestazioni fatte nella manifestazione ormai in chiusura negli Stati Uniti che hanno fatto la differenza.

La Roma quindi vuole Rios e ha bruciato la concorrenza delle altre squadre europee – Inter e Porto – che lo avevano messo nel mirino. Ma nessuna delle due ha affondato il colpo così come ha fatto Massara proprio in queste ore. E tutto questo fa la differenza eccome. Tutta la differenza del Mondo. Dimostra anche a Rios la volontà della Roma di puntare forte su di lui, di dargli fiducia, così da potersi esprimere nel migliore dei modi nel corso della prossima annata. Gasperini, insomma, si può ritenere soddisfatto.