Scambio clamoroso per Yildiz: la Juve ha chiuso i giochi

La proposta choc ricevuta da Comolli e la risposta immediata della ‘Vecchia Signora’: come cambia il futuro dell’attaccante turco

Autorevole protagonista della ‘spedizione’ bianconera negli States al Mondiale per Club, Yildiz sta provando a prendere per mano una squadra che non può prescindere dalle giocate del suo numero 10. Talento e classe cristallina non sono mai mancati all’attaccante turco che, rivitalizzato dalla cura Tudor dopo i mesi di apnea della gestione Thiago Motta, vuole alzare l’asticella.

Cuore pulsante del nuovo progetto tecnico della Juventus, Yildiz è in trattativa con la ‘Vecchia Signora’ per il rinnovo di contratto del gioiellino con annesso adeguamento (con conseguente passaggio da 1,5 a 4 milioni di euro a stagione). Un vero e proprio avviso ai naviganti che, a meno di clamorosi colpi di scena, sancirà la permanenza di Yildiz all’ombra della Mole per diverse stagioni. Con buona pace dei top club in giro per l’Europa che, in tempi e in modi diversi, hanno lanciato segnali di un certo tipo all’indirizzo del fuoriclasse della Juventus. Ultimo, ma non per importanza, il Barcellona di Flick.

Calciomercato Juventus, offerta stellare per Yildiz: scelta la contropartita

Secondo quanto riferito da El Nacional, infatti, i blaugrana non avrebbero affatto mollato la presa per l’ex stellina del Bayern Monaco e, con l’intento di far saltare il banco, avrebbe messo sul tavolo negoziale con la Juventus una proposta per certi aspetti clamorosa.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, per provare ad abbassare l’esborso cash per Yildiz, il Barcellona avrebbe proposto alla Juventus anche il cartellino di Araujo a cui aggiungere un’importante somma cash. Due di picche dei bianconeri che, oltre a non volersi privare della loro attuale punta di diamante, non sembrano allettati alla prospettiva di un ritorno di fiamma nei confronti di Araujo dal quale sono stati stati ‘sedotti e abbandonati’ solo qualche mese fa. O almeno, la Juve non sembra voler prendere in considerazione l’idea di privarsi di Yildiz ottenendo in cambio Araujo.

Ciò non toglie, però, che nel caso in cui il Barcellona dovesse abbassare le sue richieste per il difensore uruguaiano, la ‘Vecchia Signora’ possa fare almeno un tentativo per il capitano blaugrana che però, ricordiamolo, allo stato attuale della situazione non è affatto una priorità di Comolli. Le prossime settimane, però, potrebbero regalare sorprese invitanti anche sotto questo punto di vista.