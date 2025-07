Resa definitiva e goduria Roma: arriva il nero su bianco

La risposta non si è fatta attendere e alimenta le speranze dei capitolini di chiudere positivamente la trattativa

Eppur si muove. Dopo la calma apparente con la quale l’area tecnica giallorossa ha scandagliato il mercato in entrata alla ricerca di soluzioni interessanti, Massara è in procinto di affondare il colpo per quegli obiettivi considerati prioritari dai giallorossi.

In attesa di risvolti concreti sul fronte legato ad Evan Ferguson, per il quale la Roma ha comunque incassato la disponibilità di massima da parte del Brighton che ha aperto alla formula del prestito, l’area tecnica capitolina guarda con molta attenzione l’evolversi delle trattative in Brasile. Non è un mistero, infatti, che a campeggiare nella lista dei desideri ci siano due nomi ormai da tempo finiti nei radar giallorossi. Ci stiamo riferendo a Wesley e a Rios, per i quali le trattative continuano facendo registrare novità degne di nota. Più nello specifico, l’esterno brasiliano del Flamengo – che Gasperini avrebbe già voluto nella sua squadra durante all’Atalanta – è al centro di un intrigo di mercato che con il passare delle ore si sta definendo in tutti i suoi aspetti.

Calciomercato Roma, dietrofront repentino: Massara non aspettava altro

Prima dell’irruzione convinta della Roma, infatti, sulle tracce di Wesley (per il quale anche la Juve ha effettuato dei sondaggi esplorativi, non affondando il colpo) c’era soprattutto lo Zenit. Di fatto il club russo si era spinto ben al di là dei primi sondaggi esplorativi, arrivando a mettere sul piatto una proposta da 22 milioni di euro giudicata però insufficiente dai Rubri Negro.

Come detto, il blitz dei giallorossi, che hanno raggiunto un accordo di massima con il Flamengo e puntano a trovare l’accordo definitivo anche con il club brasiliano, ha letteralmente sparigliato le carte. Prova ne sia la pronta reazione dello Zenit che, una volta memorizzate le richieste del Flamengo e la presa di posizione del ragazzo, ha cambiato obiettivo. Secondo quanto riferito da Julio Miguel Neto, infatti, il club russo avrebbe ora rivolto le sue attenzioni su Agustín Giay, terzino destro in forza al Palmeiras.

Un’inversione di tendenza resasi per certi aspetti necessaria per lo Zenit che, alla ricerca di un nuovo profilo con il quale rimpolpare la batteria degli esterni, avrebbe dunque individuato in Giay il calciatore ideale per caratteristiche e margini di manovra. Un’ottima notizia per la Roma che, al netto dello scatto deciso effettuato per Wesley, si troverà a dover duellare con una concorrente in meno per l’acquisto del laterale del Flamengo.