Roma e Juve, cala il sipario: accordo quadriennale

Lo sprint improvviso che rischia di tramortire non solo i bianconeri ma anche i giallorossi: ecco come stanno le cose

Con la volontà di imprimere le accelerazioni decisive a quei tanti affari in cantiere che però l’area tecnica giallorossa è chiamata a perfezionare, la Roma intende sfruttare a proprio vantaggio un week end che si preannuncia letteralmente bollente.

Dopo aver ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Shomurodov e soprattutto il rinnovo di Mile Svilar, Massara è al lavoro anche sul fronte entrate. In quest’ottica i capitolini si stanno muovendo con grande attenzione per riuscire ad esaudire le richieste di Gasperini e allestire una squadra quanto più vicina alle idee tecnico-tattiche dell’allenatore di Grugliasco. Il centrocampo e le corsie esterne sono non a caso i due settori del campo monitorati con maggiore attenzione dalla Roma.

Incassato il sì di Wesley, Massara sta provando a limare la distanza tra le richieste del Flamengo e la proposta messa sul piatto dalla Roma; parallelamente, resta caldissimo anche il fronte Rios benché il Palmeiras allo stato attuale della situazione non abbia aperto a sconti e la concorrenza continui ad essere piuttosto folta. Ecco perché, portando avanti i contatti anche per El Aynaoui, nelle ultime ore è ritornato ad essere accostato alla Roma anche Yves Bissouma.

Calciomercato Roma, Juve al tappeto: accordo per il centrocampista

Quello del centrocampista del Tottenham è effettivamente un profilo mai sparito dai radar della Roma che, però, allo stato attuale dell’arte non viene considerato una priorità. Sulle tracce di Bissouma, almeno a livello di sondaggi esplorativi, si è messa anche la Juventus che comunque ha altre soluzioni da sbrogliare.

Ecco perché, a meno di clamorosi colpi di scena e dietrofront improvvisi, la squadra maggiormente interessata a far saltare il banco per Bissouma è il Fenerbahçe. Più nello specifico, secondo quanto riferito da Sporx, il club turco – su input di Mourinho – sarebbe sempre più vicina a sbaragliare la concorrenza avendo prospettato al maliamo classe ’96 un quadriennale da otto milioni di euro a stagione.

Offerta impareggiabile per i club italiani che proietta i gialloblu in pole position nella corsa al giocatore che ha già dato la sua disponibilità di massima. Tuttavia, la trattativa con il Tottenham non è stata ancora definita in tutti i suoi aspetti benché gli Spurs – stando alla fonte sopra citata – abbia aperto ad uno sconto sulla valutazione del calciatore, portandola da 25 a 20 milioni di euro.