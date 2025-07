Calciomercato Roma, è durata pochissimo: offerta Juve e sostituto pronto

Calciomercato Roma, Massara aveva previsto tutto. Sfida alla Juventus qualora dovesse saltare il primo obiettivo. Lo scenario

La prima opzione è Rios, lo sappiamo. Anche se nelle ultime ore la questione sembra essersi complicata. Però nulla è da escludere.

Ovviamente Massara, che sa benissimo come va il calciomercato, non si farebbe trovare impreparato nel caso non riuscisse a portare in porto l’operazione. Quindi, stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, tra i nomi c’è anche quello Bissouma, centrocampista del Tottenham, che era già stato accostato negli anni scorsi alla Roma. Secondo le informazioni che adesso vengono messe nero su bianco da FootballInsider, gli Spurs hanno capito di non poter trattenere a tutti i costi il giocatore e che quindi sarebbero pronti ad ascoltare delle offerte.

Calciomercato Roma, per Bissouma c’è anche la Juventus

La richiesta sarebbe di almeno 25 milioni per il centrocampista, forte fisicamente, che a quanto pare vuole cambiare aria. E, sempre leggendo il sito inglese, c’è una situazione che riguarda da vicino una squadra italiana, vale a dire la Juventus.

“Bissouma è desideroso di unirsi ai bianconeri” si legge, anche se fino al momento, o per meglio dire nel corso delle ultime settimane, non si è parlata di questa possibilità, soprattutto perché a Torino hanno altri problemi da risolvere, in altre zone del campo, e sulla mediana c’è Douglas Luiz che dovrebbe essere ceduto prima di procedere ad altre operazioni.

Rimane il fatto che qualora la Roma non riuscisse a chiudere per Rios e volesse andare su Bissouma, dovrebbe superare quella che è – o che sarà, per meglio dire – la concorrenza della Juventus. E non è la prima volta che succede.