Vlahovic rescinde con la Juve: firma per vincere la Champions

Ai ferri corti con i bianconeri, il futuro dell’attaccante serbo continua a calamitare molte attenzioni in casa bianconera

Spina nel fianco che sta in un certo senso indirizzando il mercato della Juventus, il rebus riguardante il futuro di Dusan Vlahovic sta continuando a calamitare una quota importante della attenzioni mediatiche in casa bianconera. I 12 milioni di euro annui che l’attaccante percepisce come da contratto pesano come una spada di Damocle nelle valutazioni dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ che si aspetta ora risposte importanti sotto questo punto di vista.

Il summit in programma tra Comolli e l’entourage dell’attaccante dovrebbe rappresentare un autentico punto di svolta. Dopo non aver mai aperto in maniera convinta all’ipotesi di un rinnovo con annessa spalmatura, il numero 9 bianconero ha rispedito al mittente le avances provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, pronto ad andare al muro contro muro con la Juve. I segnali inequivocabili lanciati negli ultimi giorni sembrano proporre proprio questo tipo di scenario al punto che l’ipotesi di una rescissione consensuale del contratto, con annessa buonuscita a favore di Vlahovic, potrebbe prendere quota con il passare dei giorni.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e l’ipotesi rescissione: nuovo club a sorpresa

Ecco perché diversi top club stanno continuando a monitorare la situazione. Il Milan ha al momento altre priorità ma non sono esclusi importanti ritorni di fiamma; l’Inter potrebbe fare un pensierino al bomber della Juve qualora si liberasse a zero così come il Napoli, non intenzionato ad affondare il colpo almeno in tempi relativamente brevi.

Tuttavia, in un mosaico ancora tutto da comporre, occhio anche alle mosse del Barcellona. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, il nome di DV9 è segnato in rosso nei dossier dell’area tecnica blaugrana, pronta a far saltare il banco qualora si dovessero presentare occasioni invitanti. Condizione necessaria (ma non sufficiente) per far sì che l’interessamento del Barça si traduca in qualcosa di molto più concreto è comunque la rescissione del contratto che lega il serbo alla Juve fino al 2026. Opzione che resta complicata per tutta una serie di motivi, ma tutt’altro che impraticabile.

Dal canto loro, i catalani restano alla finestra: l’intenzione di acquistare un numero 9 in grado di far rifiatare all’occorrenza Robert Lewandowski – peraltro al centro di molte voci di mercato – spinge il Barcellona a valutare profili come Vlahovic, accostato già in passato ai blaugrana. Scenario in evoluzione: capiremo quali saranno le prossime mosse solo nei prossimi giorni.