Calciomercato Roma, affare a doppia cifra: colpaccio in Serie A

Prepotente ritorno di fiamma dei giallorossi che hanno rimesso nel mirino il jolly: concorrenza dei club di Premier League

In una settimana caratterizzata da contatti bollenti sia in entrata che in uscita, il week-end potrebbe schiudere opportunità intriganti in casa Roma. Il cartello ‘Lavori in corso’, del resto, continua a campeggiare; l’avvicinarsi del ritiro coincide con la fase più delicata della programmazione giallorossa.

Che il doppio filo acquisti-cessione rappresenti un nodo cruciale in vista delle prossime mosse di mercato non è certo un mistero. Così come non è una novità la volontà di Massara di consegnare a Gasperini una rosa piuttosto completa in tempi relativamente celeri. Anche per questo il DS – sfruttando il suo consueto modus operandi – sta continuando a lavorare su più tavoli per provare a smorzare le resistenze dei club con i quali sta trattando. A tal proposito, il reparto nel quale le mosse dell’area tecnica della Roma stanno lasciando le tracce più consistente è sicuramente il centrocampo.

Incassata l’apertura convinta di Rios, i giallorossi sono all’opera per trovare la quadra anche con il Palmeiras. Benché la concorrenza resti piuttosto folta – le ultime proposte provenienti dalla Premier League non possono passare inosservate – la Roma non ha affatto mollato la pista che porta al jolly del ‘Verdao‘, anzi.

Calciomercato Roma, Massara gioca su più tavoli: 20 milioni di euro

Nel frattempo, però, stando a quanto trapela dalla Francia, la Roma avrebbe trovato l’accordo con l’entourage di Neil Al Aynaoui fino al 2030: che sia una manovra di ‘depistaggio’ o una mossa densa di sbocchi concreti saranno i prossimi giorni a svelarlo. Allo stesso modo, meritano di essere approfonditi anche gli ultimi sondaggi che i capitolini avrebbero fatto per Morten Frendrup.

Secondo quanto riferito da Rudy Galetti, infatti, la Roma avrebbe ribadito il suo interesse per il centrocampista del Genoa, la cui valutazione si attesta sui 20 milioni di euro. Come anticipato, non è la prima volta che il danese classe 2001 viene accostato ai capitolini; la concorrenza, però, non va assolutamente trascurata. Oltre al Real Betis, da sempre molto attento all’evolversi della situazione legata al centrocampista del Genoa, si sarebbero fatti avanti anche alcuni club di Premier League, allettati dal prezzo non proibitivo dell’operazione.

Dal canto suo, dopo aver maturato la decisione di cambiare aria, il ragazzo non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro e si sta guardando intorno per capire il da farsi. Benché non sia al momento una priorità per la Roma, neanche Massara non ha completamente abbandonato la pista Frendrup: in un senso o nell’altro, il cerchio è destinato a chiudersi in tempi non molto lunghi.