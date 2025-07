Gasperini riabbraccia il ‘suo’ bomber: ecco la formula galeotta

Sono ore bollenti per l’attaccante: la comunicazione che mette i puntini sulle i orientando le mosse di Massara

Festina lente. Con l’avvicinarsi dell’inizio del raduno estivo, l’area tecnica della Roma sta alzando il pressing per provare ad imprimere l’accelerata decisiva a quelle trattative imbastire ormai da settimane. Dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che, almeno per il momento, la maggior parte dei club con i quali i giallorossi sta trattando non sembra disposta ad andare incontro alle proposte messe sul piatto da Massara.

E così, in un orizzonte in entrata piuttosto ampio che tocca anche il Sudamerica, la ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk si sta caratterizzando per alcuni tratti originali. Pur continuando a non perdere di vista né Krstovic né Mikautadze, per i quali comunque la concorrenza non manca, i giallorossi hanno infatti cominciato a battere con sempre più convinzione anche altre piste. Tra queste, occhio soprattutto a quella che porta a Evan Ferguson. Incassata la disponibilità di massima del Brighton a trattare sulla base di un prestito, la Roma sta valutando il da farsi pronta a cogliere quella che potrebbe configurarsi come una vera e propria occasione di mercato.

Calciomercato Roma, valzer delle punte: la formula che fa felice Massara

Dal canto suo, secondo quanto messo in evidenza da Sky Sport, Ferguson non avrebbe ancora aperto in maniera definitiva all’ipotesi Roma. Pur non restando indifferente al cospetto delle avances giallorosse, l’ex West Ham si sarebbe preso del tempo per valutare le diverse offerte ricevute negli ultimi giorni. Ad ogni modo, in attesa della risposta definitiva del ragazzo, Massara sta continuando a tessere la tela con il Brighton, disposto ad accettare che l’affare venga imbastito in prestito.

Da capire, però, quanto l’inevitabile valzer delle punte possa spostare gli equilibri in una direzione o nell’altra. Con i soldi ricavati dalla cessione di Retegui in Arabia, ad esempio, l’Atalanta può rappresentare la classica mina vagante pronta a far saltare il banco, avendo già lanciato segnali di gradimento all’indirizzo dell’attaccante irlandese. Per concludere, secondo quanto riferito dal ‘Messaggero’ resta sempre credibile al possibile binomio Hojlund-Roma.

In tal senso, benché la (probabile) trattativa con il Manchester United resti piuttosto complicata, non è escluso che i Red Devils decidano di aprire alla formula del prestito nelle prossime settimane. Un’ipotesi che comunque, per quanto intrigante, almeno nel breve periodo è destinata a configurarsi come tale.