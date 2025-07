La Roma insiste per Rios: nuova offerta al Palmeiras

Per la Roma di Gian Piero Gasperini ci sono delle importanti novità di calciomercato.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, di fatto, la Roma dei Friedkin ha compiuto un altro importante cambiamento. Florent Ghisolfi (ora al Sunderland) è infatti stato sostituito da Frederic Massara nella figura del direttore sportivo del team capitolino.

Una volta compiuti questi cambiamenti, dunque, la Roma è stata sanzionata dalla Uefa per tre milioni di euro per non aver rispettato (seppur di poco) i paletti del fair play finanziario. Frederic Massara, dunque, è ora impegnato nel portare nuovi giocatori nella squadra a disposizione di Gian Piero Gasperini.

La Roma, infatti, è in questi giorni sotto la luce dei riflettori dei vari media per tante trattative in sede di calciomercato in entrata. Proprio su una di queste bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Calciomercato Roma, ecco quanto manca per arrivare ad un giocatore seguito da Massara

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, c’è una distanza di soli cinque milioni di euro tra l’offerta della Roma e la richiesta del Palmeiras per Richard Rios. Il colombiano, di fatto, è il primo obiettivo di Frederic Massara per rinforzare il centrocampo agli ordini di Gian Piero Gasperini.

La Roma, dunque, continua a spingere per Richard Rios, anche se continua a monitorare El Aynaoui del Lens. Ricordiamo che sul colombiano, oltre a quello giallorosso, bisogna registrare l’interesse sia dell’Inter che del Manchester United.