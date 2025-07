Roma e Inter, cala il sipario per Rios: impossibile dire no

La Roma, dopo essere stata multata per 3 milioni di euro dalla UEFA per aver sforato di poco i paletti imposti dal fair play finanziario, può finalmente pensare al calciomercato in entrata. Anche se la prima ottima notizia per i tifosi giallorossi non riguarda un nuovo acquisto, ma una conferma di un big.

ll calciatore in questione, di fatto, è Mile Svilar. Dopo tante indiscrezioni sul suo futuro, ed inserimenti di altre squadre, l’estremo difensore si è infatti legato alla Roma fino al 2030. Archiviato il rinnovo dell’ex portiere del Benfica, dunque, i sostenitori romanisti ora attendono volti nuovi.

Anche perché, considerando proprio l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la squadra giallorossa ha bisogno di diversi riversi. Tra i nomi accostati in queste ultime settimane alla Roma bisogna sicuramente inserire quello di Rios. Nel frattempo, però, sul calciatore colombiano bisogna registrare una brutta notizia.

Calciomercato Roma ed Inter, una big europea vuole Rios: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘utddistrict.co.uk’, infatti, il Manchester United sta facendo sul serio per Rios. Basta pensare che i ‘Red Devils’ sarebbero disposti a presentare una grossa offerta al Palmeiras per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista colombiano.

L’inserimento del Manchester United per Rios, ovviamente, è una brutta tegola sia per la Roma che per l’Inter. Il calciatore colombiano, infatti, era stato accostato proprio alle due squadre italiane. Soprattutto la squadra giallorossa, di fatto, si era mossa per il centrocampista.

La Roma, infatti, sarebbe pronta anche ad offrire la bellezza di 26 milioni di sterline (ovvero circa 30 milioni di euro) più bonus al Palmeiras per Rios. Tuttavia, visto il differente potere economico, l’interessamente del Manchester United farà sicuramente aumentare il costo del cartellino del colombiano.