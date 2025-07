Rescissione e nuova svolta: la Roma chiude il cerchio

A caccia di occasioni concrete, i giallorossi sono finiti al centro di un vero e proprio intrigo di mercato

Lavorare a fari spenti per ritagliarsi spazi di manovra importanti sia in entrata che in uscita. L’area tecnica della Roma ha le idee piuttosto chiare su quali siano le priorità di mercato in una sessione estiva nella quale – dopo le inevitabili attenzioni rivolte alle cessioni da completare entro il 30 giugno – sono attese novità importanti anche sul fronte acquisti.

In tal senso le piste battute da Massara portano direttamente in Sudamerica. Pur continuando a lavorare su più fronti, Wesley e Rios rappresentano due profili cerchiati in rosso nella fitta agenda dei dirigenti giallorossi, ma non basta. Nel puzzle che la Roma sta componendo con il passare delle settimane, infatti, le cessioni di calciatori considerati non imprescindibili nel nuovo progetto tecnico rappresentano una voce – se non dirimente – comunque molto importante. Sotto questo punto di vista occhio all’effetto domino che, in procinto di caratterizzare il mercato dei portieri, potrebbe letteralmente far saltare il banco.

Calciomercato Roma, maxi intreccio in Serie A: le ultimissime

Nella giornata caratterizzata dall’ufficialità del rinnovo di Mile Svilar sono infatti trapelate nuove indiscrezioni anche sul futuro di Pierluigi Gollini sul quale – secondo quanto riferito da Sky Sport – avrebbe messo gli occhi in maniera convinta la Cremonese.

Alla ricerca di un profilo d’esperienza al quale affidare le chiavi della propria porta, la neo promossa ha deciso di virare sul secondo portiere della Roma una volta memorizzate le difficoltà ad arrivare a Sportiello per il quale il Milan sta continuando a ragionare alla risoluzione del contratto. Ipotesi che avrebbe dovuto portare l’ex Atalanta proprio alla Cremonese che, però, appare orientata verso altri obiettivi.

Tra questi, nelle ultime ore ha preso quota proprio la pista che porterebbe a Pierluigi Gollini che, dopo aver firmato con la Roma nella scorsa sessione invernale di calciomercato, ha già da tempo cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di maggiore spazio. In stand-by l’ipotesi di uno scambio con il Milan proprio per Sportiello, per Gollini si starebbe dunque affacciando in maniera sempre più concreta l’ipotesi Cremonese con Sportiello che ritornerebbe all’Atalanta e Terracciano sulla via di Milano, sponda rossonera. Un intreccio tra i pali che, benché sullo sfondo, va monitorata con grande attenzione.