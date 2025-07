Vlahovic via a zero dalla Juve: ci hanno già messo la firma

Rottura totale tra l’attaccante serbo e la ‘Vecchia Signora’: il nuovo scenario è letteralmente clamoroso

Vlahovic fuori dal progetto e libero di trovarsi una nuova squadra. Quella che fino a pochi mesi fa sarebbe parsa una vera e propria provocazione, con il passare delle settimane si sta tramutando in uno scenario per certi aspetti inevitabile. La rottura tra le parti, acuita dalla decisione del serbo di non rinnovare il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ in scadenza nel 2026, si sta rivelando un effetto boomerang destinato ad orientare il mercato bianconero.

Ormai quasi impossibile da sgretolare, il muro contro muro eretto tra l’area tecnica della Juventus e l’entourage del calciatore rappresenta un autentico punto di non ritorno. I tentativi (andati a vuoto) di trovare un accordo per il prolungamento che portasse alla spalmatura del contratto hanno contribuito ad irrigidire rapporti già gelidi. Che dietro la scelta del numero 9 serbo ci siano top club pronti a far saltare il banco e ad approfittare della situazione di stallo che si sta delineando? Ipotesi – quest’ultima – che con il passare dei giorni sta diventando sempre più concreta.

Calciomercato Juventus, nuovo club per Vlahovic: sta succedendo di tutto

Perché se è vero che Vlahovic – almeno per il momento – non ha risposto in maniera convinta ai sondaggi esplorativi effettuati dal Milan, rifiutando anche le offerte provenienti dall’Arabia e la proposta del Fenerbahçe, non ha neanche aperto all’ipotesi bianconera di un rinnovo con spalmatura del contratto.

Già perché i 12 milioni a stagione – soglia a cui è arrivato l’ingaggio dell’ex attaccante della Fiorentina – si sta ripercuotendo anche sulla possibilità di trovare un’intesa a cifre più contenute. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di ‘ControCalcio’, Marcello Chirico ha rincarato la dose sull’argomento riportando in auge uno scenario già prospettato nei giorni scorsi: dietro le scelte di Vlahovic, oltre al Milan, potrebbe esserci anche l’Inter, da sempre molto attenta a questo genere di trattative.

Chiamato a prendere posizione sulla questione, Chirico si è infatti espresso proprio in questi termini: “Su Vlahovic è vero che c’è il Milan molto interessato ma c’è un’altra squadra che sta cercando di spingere il ragazzo a tenere duro e a liberarsi a zero: è l’Inter“. Il summit in programma tra Ristic – esponente principale dell’entourage del ragazzo – e Comolli, durante il quale la Juve molto presumibilmente formalizzerà la sua proposta per la buonuscita, potrebbe fornire novità importanti nel breve periodo.