26 milioni per Rios e Roma avvisata: il Palmeiras ha già risposto

Calciomercato Roma, 26 milioni e risposta immediata del Palmeiras: le ultime in casa giallorossa parlano chiaro rispetto al futuro di Rios.

La stagione della Roma ha ufficialmente preso inizio nella giornata odierna, con il primo raduno in quel di Trigoria che ha permesso al nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini, di familiarizzare con parte di quella rosa con la quale si troverà a lavorare in questa stagione e negli anni a venire. L’incontro ha permesso di registrare anche i primi contatti e rapporti tra il tecnico e i suoi nuovi tifosi, calorosamente accoglienti giocatori come Dybala o Svilar, freschissimo di rinnovo.

A fare compagnia ai volti ben noti e importanti della squadra, oltre a qualche Primavera, anche giocatori oggetto di valutazione e con ogni probabilità destinati a non far parte del progetto capitolino, quali Kumulla o Mario Hermoso. Starà, ovviamente, al Gasp decidere, proprio mentre Massara e colleghi dovranno continuare a seguire le vicende di un calciomercato durante il quale assecondare, fin quando possibile, le richieste dell’allenatore.

Avere almeno qualche volto nuovo a propria disposizione a partire dalla data odierna non sarebbe certamente dispiaciuto, al netto delle difficoltà che, non solo a Trigoria, stanno contraddistinguendo questa primissima fase di campagna acquisti. La Roma, però, resta al lavoro, con nomi e idee che, sia tra le fila dirigenziali che nelle idee del mister, paiono essere ben chiari e definiti.

26 milioni per Rios, il Palmeiras non si smuove: offerta del Wolverhampton già rifiutata

Le regioni di campo sulle quali intervenire restano, ormai, quelle ben note, con la necessità di assicurare un degno compagno di reparto al duo Ndicka-Mancini, con attenzioni rivolte soprattutto all’estero per assicurare un doveroso volto nuovo nella zona arretrata. In attesa di Ferguson, sempre più vicino allo sposare la causa della Roma almeno per la prossima stagione, però, è il centrocampo ad aver fin qui ottenuto le principali attenzioni da parte degli addetti ai lavori.

I nomi emersi, come accaduto anche in passato, sono numerosi, con la lista che pare, però, essersi essenzialmente ridotta in questa parentesi ad una vera e propria coppia. Trattasi, chiaramente, di El Aynaouoi del Lens e, soprattutto, in lizza alla lista dei desideri e delle volontà giallorosse, di Richard Rios del Palmeiras. Il centrocampista brasiliano ha fin qui ricevuto avances da diverse latitudini europee, compresa la Premier League e qualche affaccio da parte del Benfica, di cui raccontatovi nel corso delle ultime ore e la cui evoluzione pare fin qui abbastanza chiara.

Gli ultimi aggiornamenti, provenienti da Gianluigi Longari, intanto, riferiscono di un Rios che resta priorità della Roma, la cui offerta è stata però declinata dal club brasiliano. Stesso esito, da parte del Palmeieras, hanno avuto le offerte da parte di Wolverhampton e Nottingham Forest, con quest’ultimo che ha messo sul piatto la cifra più elevata fino a questo momento, assestantesi sui 26 milioni di euro.