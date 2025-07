Game over Roma: scambio e cash coi nerazzurri

Il ping pong con i giallorossi cambia i piani di Massara: l’affare accontenta (quasi) tutto. Lo scenario

Pronto ad entrare definitivamente nel vivo, il mercato della Roma potrebbe regalare sorprese di un certo tipo a stretto giro di posta. Una volta sistemato il nodo legato alle uscite, Massara ha infatti alzato il pressing soprattutto per i due nomi cerchiati in rosso nella lista dei desideri del neo DS: ci stiamo riferendo chiaramente a Wesley e a Rios per i quali i contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore.

Le dichiarazioni criptiche sul suo futuro da parte dell’esterno brasiliano e la volontà del centrocampista del Palmeiras di vestire la maglia della Roma sono altri due tasselli tutt’altro che irrilevanti. Per completare il puzzle, però, sono in programma nuovi round di contatti: benché saldi nelle loro posizioni, i capitolini vogliono provare a stringere i tempi per esaudire quelle che sono a tutti gli effetti due richieste esplicite di Gasperini. Minor fretta è invece rivolto all’attacco, reparto che si appresta ad essere assolutamente rivoluzionato. In questo senso, l’area tecnica giallorossa si sta muovendo in più direzioni per non lasciar nulla di intentato.

Calciomercato Roma, intreccio con Raspadori: così cambia tutto

Pur continuando a valutare la fattibilità dell’operazione Ferguson, la Roma non ha infatti mollato né Krstovic né Mikautadze. Niente esclude, però, che nel caso in cui si creassero i presupposti propizi, gli acquisti potrebbero essere anche più di uno.

Oltre al profilo di Laurienté – anticipato con largo anticipo da asromalive.it – un nome mai sparito dai radar della Roma è quello di Giacomo Raspadori. Rispetto a qualche mese fa, l’ex attaccante del Sassuolo potrebbe ora prendere in seria considerazione l’idea di lasciare gli Azzurri che si apprestano a completare l’attacco con un altro acquisto importante (le piste Lucca e Nunez si prospettano più rovente che mai).

Secondo quanto riferito da Repubblica, Raspadori potrebbe allora essere inserito nella trattativa Lookman con l’Atalanta, ex squadra di Gasperini da tempo sulle tracce del jolly offensivo dei partenopei. In questo senso, per provare ad abbassare l’esborso cash per una delle rivelazioni dello scorso campionato, gli Azzurri sarebbero disposti a ‘sacrificare’ proprio Raspadori, seguito da diversi club tra cui la Roma (sia pur in una posizione più defilata). Traccia che, sia pur allo stato embrionale, va comunque monitorata con grande attenzione.