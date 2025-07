Roma, Massara a Trigoria: la ‘richiesta’ di mercato è immediata | VIDEO ASRL

Roma, oggi è iniziata ufficialmente la stagione dei giallorossi e anche Massara è presente a Trigoria. Ecco la richiesta sul mercato

Sorrisi e facce serene questa mattina a Trigoria. La stagione della Roma è ufficialmente iniziata e i giallorossi si sono ritrovati al centro sportivo per cominciare a sudare.

Prima però visite mediche. Anche Gasperini è entrato, si è messo in tuta da lavoro, ed è andato a sostenerle. Quindi il primo allenamento sarà pomeriggio anche se stanotte i calciatori non dormiranno dentro il centro sportivo. Tutti a casa, poi domani si capirà quello che succederà. Ed era presente anche, ovviamente, il direttore sportivo, Massara. Si è fermato con i tifosi che gli hanno chiesto una foto o un autografo. Lui non si è tirato indietro, anzi. Molto disponibile, ha ascoltato le richieste dei tifosi.

Roma, la richiesta a Massara

Si è sentito anche un “Comprace Mbappé”, e Massara ha alzato lo sguardo sorridendo. Ovviamente nessuno pensa al francese. Mentre, dopo le notizie arrivate nella notte e che questa mattina vi abbiamo riportato su Rios, appare assai più plausibile un’altra richiesta arrivata a chi gestisce le operazioni di mercato dei giallorossi. Vale a dire proprio il centrocampista colombiano del Palmeiras che ha rifiutato il West Ham e sarebbe anche pronto ad eliminare quel 10% di entrata che dovrebbe prendere lui per il cartellino pur di agevolare la richiesta dei giallorossi. Qui sotto potrete vedere il video esclusivo di Asromalive.it